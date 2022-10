L’actrice de Bhojpuri Sahar Afsha quitte le showbiz pour l’islam et annonce sa décision dans une note Instagram

L’actrice populaire de Bhojpuri, Sahar Afsha, a récemment annoncé qu’elle avait décidé de quitter l’industrie du showbiz pour suivre la voie religieuse de l’Islam. Elle n’est pas la première actrice à franchir une telle étape puisque la candidate de Lock Upp Sana Khan et la star de Dangal Zaira Wasim ont également décidé de quitter l’industrie du divertissement pour l’islam.

S’adressant à son Instagram le 22 septembre, Sahar a écrit une longue note qui disait : « Chers frères et sœurs, au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Plus Miséricordieux, je veux vous faire savoir que j’ai choisi de quitter Showbiz et ne sera plus impliqué. Je veux vivre ma vie future conformément aux enseignements islamiques et avec les bénédictions d’Allah.

Elle a poursuivi : “Je suis reconnaissante à mes fans de m’avoir accordé de nombreuses bénédictions, dont la gloire, l’honneur et la fortune. Je n’avais même pas imaginé cette vie dans mon enfance. Je suis tombée dans cette industrie par hasard et j’ai continué à grandir. Mais maintenant, j’ai décidé de renoncer à mon style de vie Showbiz, de me repentir devant Allah et de demander Son pardon. J’ai l’intention de vivre ma prochaine vie selon les commandements et les prédications d’Allah.





Concluant sa note, l’actrice a écrit : “Par conséquent, je demande à chacun de prier pour qu’Allah accepte mon repentir, me donne la force de vivre conformément à ma résolution de passer ma vie à défendre les lois de mon Créateur et à servir l’humanité, et me donne moi la persévérance pour le faire. Et j’espère qu’on se souviendra de moi non pas pour ma vie passée mais pour la vie à venir.

Sana Khan a également réagi à sa note et a commenté: “MashAllah ma sœur si heureuse pour toi. Qu’Allah te donne l’isteqamah à chaque étape de ta vie. Puisses-tu inspirer tout le monde autour de toi et devenir zariya e khair pour l’humanité.”