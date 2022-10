L’actrice de Bhagya Lakshmi Maera Mishra hospitalisée, son état de santé se détériore [Read Details]

Maera Mishra est surtout connu pour jouer le rôle de Malishka Bedi dans Bhagya Lakshmi en série. Elle a reçu un diagnostic de dengue. L’actrice a dû être hospitalisée après que son état de santé ait commencé à se détériorer. Elle a révélé qu’elle avait commencé à se sentir fiévreuse deux jours avant Diwali alors qu’elle tournait pour le spectacle. Elle pensait que c’était une fièvre virale. Elle s’était alors rendue dans sa ville natale à Bareilly (Uttar Pradesh), pour célébrer la fête des lumières avec sa famille et ne prêtait pas beaucoup d’attention à sa santé.

Elle a révélé plus loin dans une interview avec ETimes que lorsqu’elle est revenue de sa ville natale le 26 octobre et a révélé qu’elle avait commencé à tourner à partir de ce jour seulement. Elle a développé une forte fièvre, puis est de nouveau tombée malade. L’équipe de production lui a dit de rentrer chez elle et de se reposer. Elle est retournée sur les plateaux le lendemain malgré un malaise. Son frère lui a alors dit de subir un test et c’est là qu’elle a été détectée avec la dengue. À l’heure actuelle, l’actrice est à l’hôpital et se remet. Elle a révélé que son nombre de plaquettes était bas et qu’elle se sentait très faible. Elle suit un régime liquide et son frère, bhabhi, prend soin d’elle. Elle devrait être libérée dans quelques jours.

Maera joue un personnage important dans Bhagya Lakshmi. L’équipe de production a dû travailler sur le scénario au dernier moment. Ils étaient très confus et stressés car la piste en cours voulait qu’ils se concentrent sur son personnage. Ils ont été très accommodants et lui ont dit de s’occuper d’abord de sa santé.