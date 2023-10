L’actrice de Bhabiji Ghar Par Hain, Nehha Pendse, révèle pourquoi elle a congelé ses ovules ; dit : « Mujhe maa toh banna hai lekin… »

Nehha Pendsé est une actrice populaire de cinéma et de télévision. Elle est connue pour son travail dans les films et émissions de télévision en hindi et marathi. Sa renommée est Puis-je entrer Madame et Bhabiji Ghar Par Hain parmi plusieurs émissions de télévision auxquelles elle a participé. L’actrice a récemment exprimé ses regrets d’avoir refusé Anupamaale Rupali Ganguly émission télévisée vedette. Nehha Pendse a dévoilé ses réflexions sur l’adoption de la maternité et son mariage avec Shardul dans la dernière interview.

Nehha Pendse révèle qu’elle a congelé ses ovules

L’actrice qui reprend son rôle dans Puis-je entrer Madame la saison 2 partage avec ETimes que c’est toujours elle qui a dit qu’elle ne voulait pas être mère. Mais après son mariage et après un certain temps, ses instincts maternels ont commencé à se manifester. Nehha a commencé à avoir des sentiments à l’idée d’embrasser la maternité. Nehha fut surprise de constater le changement en elle-même.

Nehha dit au portail d’informations sur le divertissement qu’elle pensait que c’était une phase et a laissé cette pensée reposer pendant des mois. C’est pendant environ 8 mois que Nehha a continué à envisager la maternité. Finalement, elle sentit que ce n’était pas quelque chose qu’elle voulait pour le moment. Elle a donc fait congeler ses œufs. Nehha dit : « Mujhe maa toh banna hai lekin Abhi nahi banna hai » tout en ajoutant qu’elle sentait que quelque chose l’empêchait d’avoir un enfant. L’actrice avait partagé ses sentiments avec son mari. Et c’est lui qui lui a suggéré de faire congeler ses œufs. L’actrice de Bhabiji Ghar Par Hain a une autre pensée en tête. Nehha dit qu’elle peut ou non devenir mère, mais elle ne veut dépendre de personne pour quoi que ce soit. L’actrice explique : « Je ne me considère pas comme une superwoman capable de travailler, de s’occuper de la maison et je n’ai pas cette énergie. »

Regardez cette vidéo sur les actrices de télévision ici :

Nehha Pendse sur le rejet d’Anupamaa

Plus tôt, en parlant à Telly Masala, Nehha Pendse a expliqué pourquoi elle avait refusé le rôle de Anupamaa, maintenant joué par Rupali Ganguly. L’actrice partage qu’elle ne pouvait pas s’identifier au personnage de Anupamaa qui est si altruiste. Nehha a affirmé qu’elle aurait pu vivre un tel personnage pendant environ 20 jours pour un film. Mais comme une émission de télévision dure des années, elle devrait la vivre au quotidien. Et la simple pensée de faire cela l’aurait mise en colère et cela aurait eu un impact sur sa performance. Nehha, cependant, en est venue à regretter sa décision, l’appelant «vinash kaale viprit buddhi». Nehha est devenue plus sage maintenant et dit que si une offre comme Anupamaa frappe à sa porte, elle l’acceptera volontiers.