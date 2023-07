L’actrice de Beth Sutherland de Coronation Street, Lisa George, semble méconnaissable dans son apparence glamour sur Pointless Célébrités

L’actrice de Coronation Street, Lisa George, avait l’air presque méconnaissable lors d’une récente apparition à la télévision.

L’actrice de feuilleton, qui joue le rôle de Beth Sutherland sur les pavés a fait valoir ses connaissances pour une apparition sur Pointless Célébrités.

TVI

Lisa George est surtout connue pour avoir joué le rôle de Beth Sutherland dans le feuilleton[/caption] Bbc

Elle avait l’air presque méconnaissable lorsqu’elle est apparue dans l’édition célébrité de Pointless[/caption]

Lisa, 52 ans, est apparue en tant que candidate à l’édition célèbre du quiz, animée par Alexander Armstrong, 53 ans, et Richard Osman, 52 ans.

Elle a été rejointe par d’autres noms, dont l’ancienne star de I’m A Celebrity Carl Fogarty, le présentateur de la BBC Radio Jo Good et la star d’Escape to the Country Sonali Shah.

L’athlète olympique Perri Shakes-Drayton, l’actrice Sarah Greene, le professionnel de Dancing On Ice Dr Tom Naylor et Sian Welby de Capital Radio ont complété la liste des candidats.

Cependant, Lisa a séduit sur le plateau en portant un haut glamour vert émeraude à col haut et un pantalon vert forêt.

Elle a complété son look avec de grosses boucles d’oreilles vert émeraude et une fine chaîne en or autour de son cou.

L’actrice a enfilé un rouge à lèvres rouge audacieux alors qu’elle portait ses cheveux en boucles qui étaient coiffées ensemble pour un look chignon désordonné, bien loin du look simple de son personnage de Coronation Street.

Elle faisait partie de l’équipe avec le Dr Tom Naylor et bien que la paire ait atteint le tour final, ils n’ont pas réussi à remporter le jackpot.

Cependant, chaque concurrent a réussi à ramener à la maison 500 £ pour leurs œuvres caritatives respectives.

Lisa a joué Beth Sutherland dans le programme ITV de longue date pendant plus de 10 ans, lorsqu’elle a rejoint le drame en série en 2011.

Elle n’est apparue que dans deux épisodes en tant qu’ex-petite amie de Steve McDonald (joué par Simon Gregson), mais a ensuite été ramenée en tant que membre régulier de la distribution.

L’actrice a été acclamée pour son rôle puisqu’elle a été nominée comme meilleure nouvelle venue aux TV Choice Awards en 2012, un an après avoir rejoint le feuilleton.

Bbc

Lisa (à gauche) et le Dr Tom Naylor (à droite) ont atteint le dernier tour du quiz[/caption] Bbc

Cependant, la paire n’a pas réussi à remporter le jackpot[/caption]