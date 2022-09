L’actrice de Bepanah Pyaarr, Ekta Sharma, rejoint le centre d’appels après avoir été sans travail pendant deux ans

L’actrice de télévision populaire Ekta Sharma, qui a fait partie de plusieurs émissions à succès telles que Kkusum, Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi, Kamini-Damini et Bepanah Pyaarr, entre autres, a pris un emploi dans un centre d’appels après avoir été au chômage. dans l’industrie du divertissement pendant deux ans.

Son dernier spectacle Bepanah Pyarr s’est terminé juste avant le verrouillage induit par la pandémie de Covid-19 et elle attendait depuis lors les appels des producteurs et des directeurs de casting. Elle s’est qualifiée de «guerrière, pas de victime» dans une récente interview expliquant les circonstances qui sous-tendent sa décision.

S’adressant à IndianExpress.com, Ekta a révélé qu’elle menait une action en justice pour la sécurité de sa fille et qu’elle devait payer ses avocats. Elle a déclaré: “Je suis une femme éduquée et plutôt que de rester à la maison en pleurant, j’ai décidé de sortir et de gagner de l’argent. Je fais un travail respectable et j’en suis fière. Au départ, j’ai vendu mes bijoux, espérant que les choses allaient Mais après un an, quand ce n’était pas le cas, j’ai décidé de sortir et de chercher du travail.





L’actrice a même déclaré qu’elle était mannequin depuis qu’elle était à l’école et que c’était donc “une décision très difficile” pour elle de se préparer mentalement à sortir et à travailler dans le monde réel. “De vivre la vie de vanité de luxe où vous avez un garçon sur place autour de vous, des aliments diététiques et tout ce qui est agréable à parler maintenant à des clients en colère lors d’appels, cela a été un changement de paradigme pour moi. Cependant, je suis reconnaissant que mes parents m’aient fait obtenir mon diplôme afin que je puisse décrocher ce travail », a-t-elle déclaré au portail.

“Mon seul motif était que je voulais vivre une vie de guerrière, pas de victime”, a déclaré Ekta, ajoutant qu’elle faisait partie de l’industrie du divertissement depuis vingt ans et que c’était la première fois qu’elle ne pouvait pas trouver du travail pour elle-même depuis si longtemps. Elle a conclu que bien que tout le monde fasse de grandes suggestions lorsque quelqu’un fait un pas extrême, mais “personne ne se soucie vraiment des autres quand ils sont en vie”.