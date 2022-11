L’actrice de Belle Dingle d’Emmerdale, Eden Taylor-Draper, regarde des mondes loin du personnage dans un cliché glam

Eden Taylor-Draper d’EMMERDALE regarde des mondes loin du personnage dans un selfie miroir glamour.

L’actrice a joué Belle Dingle dans le feuilleton ITV depuis 2005.

Eden Taylor-Draper d’Emmerdale ne ressemble en rien à son personnage Belle Dingle dans Glam Snap[/caption]

Eden joue Belle à Emmerdale depuis 2005[/caption]

Au cours de la semaine dernière, Eden a été occupée à célébrer son 25e anniversaire.

La star du feuilleton a récemment passé un week-end en Suède avec son petit ami Ed Lewis et a partagé quelques clichés sur les réseaux sociaux.

Hier, Eden est allée sur Instagram pour partager un magnifique selfie avec un ami alors qu’elle poursuivait ses célébrations.

Eden a séduit dans un haut à col bleu, un jean en denim et un blazer en cuir noir.

Elle a légendé le message: “Dernier anniversaire.”

Eden est la troisième star à jouer Bella.

Elle a succédé à Emily Mather, qui a quitté le poste en 2005.

Belle a gardé un énorme secret ces derniers mois.





Elle a surpris Al Chapman et Chas Dingle en train de s’embrasser, et on dirait qu’elle est prête à révéler leur liaison secrète.

Al a été abattu par Cain plus tôt ce mois-ci, après avoir découvert leur romance secrète.

Belle renversera-t-elle les haricots ?