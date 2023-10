L’actrice de « Baywatch » Charlotte McKinney partage une stratégie unique pour les trolls des réseaux sociaux

Il y a une autre bombe blonde qui croit que les diamants sont les meilleurs amis des filles.

Charlotte McKinney est le nouveau visage de Logan Hollowell dernière ligne – la collection de diamants taille rose Eternal Jardin. L’actrice de « Baywatch » s’est déshabillée pour la nouvelle campagne alors qu’elle portait des bijoux éblouissants au bord de l’océan à Malibu, en Californie.

C’est la dernière nouveauté du mannequin qui est prêt à se lancer dans la comédie sous le nom de « Charlotte 2.0 ».

ANCIEN CARL’S JR. LE MODÈLE CHARLOTTE MCKINNEY DÉVOILE UN PHYSIQUE TONIQUE PENDANT LA « RÉINITIALISATION BEAUCOUP NÉCESSAIRE AU PARADISE »

« Je veux que les gens me voient sous un jour différent », a-t-elle déclaré. « Il s’agit d’aller jusqu’au bout et de construire cette confiance. Au cours des deux dernières années, je me suis lancé dans la comédie stand-up et c’est là qu’il faut tellement de confiance. Pour moi, je dois presque me défouler et faire semblant jusqu’à ce que vous y parveniez. , je me pousse à monter sur scène et à le faire. »

« Tout est dans votre tête », a expliqué McKinney. « Mes mots pour vivre sont simplement de se concentrer sur soi-même… Je suis une personne qui, comme tout le monde, a de mauvais et de bons jours. Et il peut être difficile de rester positif, surtout avec les réseaux sociaux, en regardant constamment «

« J’y travaille encore », a-t-elle admis.

McKinney a eu 30 ans le 6 août et elle a adopté une nouvelle approche du bien-être pour se sentir mieux. L’ancien de « Danse avec les stars » avait déjà confié avoir reçu un diagnostic de cystite interstitielle, une maladie chronique et douloureuse de la vessie.

En raison de son état, McKinney a déclaré qu’elle suivait un « régime anti-inflammatoire », dans lequel elle supprimait le sucre et le gluten. Au lieu de cela, elle opte pour des aliments entiers et frais.

Elle a noté qu’une routine quotidienne de remise en forme était essentielle à son style de vie. McKinney avait précédemment déclaré à HollywoodLife.com qu’elle s’entraînait six jours par semaine.

« Je viens littéralement de sortir du yoga chaud », rigola-t-elle. « J’y crois énormément. Au cours des deux dernières années, j’ai fait de la santé et du bien-être une partie importante de ma routine quotidienne… Donner la priorité à l’entraînement, qu’il s’agisse de yoga chaud, de Pilates ou même de faire quelque chose d’aussi simple. que se promener, c’est devenu une partie importante de mon style de vie. »

Lorsqu’il s’agit de se motiver, McKinney recommande d’essayer de nouveaux cours d’entraînement, que ce soit à la maison ou dans un studio local. Elle a dit que cela rend les choses amusantes et engageantes, surtout lorsqu’on a du mal à rester cohérent. Et peu importe qu’il s’agisse de transpirer le matin ou le soir – elle a dit que la clé est de trouver une routine ou un cours qui semble plus amusant et moins de travail.

« Il s’agit avant tout de trouver un moyen d’avoir l’impression de ne pas s’entraîner », a-t-elle expliqué. « Je dis toujours aux gens de rechercher quelque chose que vous aimez faire, où vous n’avez pas l’impression d’avoir fait un entraînement intense. Et cela peut être toutes sortes de choses, qu’il s’agisse de nager, de danser, de surfer – tout ce qui vous aide. Soyez actif et profitez-en en cours de route. Il s’agit avant tout d’ajouter du mouvement. Et si quelque chose ne vous plaît pas, essayez autre chose. De cette façon, cela ne ressemble pas à une corvée. C’est un nouveau défi, quelque chose de nouveau à espérer « .

McKinney est devenue célèbre en 2015 lorsqu’elle a joué dans une publicité de Carl’s Jr. diffusée pendant le Super Bowl XLIX. Dans la publicité sensuelle, le corps apparemment nu de McKinney est stratégiquement bloqué par des produits alors qu’elle mange joyeusement un hamburger « entièrement naturel » dans un marché fermier.

McKinney faisait partie des nombreuses « Burger Babes » à jouer dans une publicité pour la chaîne de restauration rapide. Les stars précédentes incluaient Paris Hilton et Nina Agdal.

Depuis que sa publicité est devenue virale, McKinney est devenue une GUESS Girl et est apparue dans plusieurs films. En 2020, elle lance une chaîne YouTube.

McKinney a noté qu’elle sera toujours « reconnaissante pour cette opportunité », une opportunité qui « a ouvert tant de portes incroyables ». Cependant, cette fois-ci, elle regarde vers ce que l’avenir lui réserve.

Actuellement, McKinney compte 2,3 millions de followers sur Instagram. Elle a déclaré que prendre le temps de se déconnecter des réseaux sociaux l’avait aidée à faire face aux trolls et à protéger sa paix.

« Quand j’ai fini mon travail, j’essaie de m’éloigner le plus possible [from social media] autant que je peux », a-t-elle déclaré. « Qu’il s’agisse de voir de la famille en Floride ou de faire du bénévolat à l’hôpital pour enfants, je trouve des moyens de m’en sortir. Le week-end, je fais ce truc où je ne regarde pas mon téléphone. »

« Vous savez, nous devons constamment être sur les réseaux sociaux et publier », a-t-elle partagé. « Et pour moi, je travaille très dur pour trouver des moyens de m’en sortir, sinon cela peut vous dépasser. Et je pense qu’après des années passées à y être mentalement, si vous ne le faites pas, il est impossible de rester positif. »

Lorsqu’on lui a demandé quels conseils elle donnerait à son jeune moi, quelqu’un qui était sur le point de se lancer dans une carrière de mannequin, McKinney a plaisanté : « Ne le fais pas. »

« Quand les gens me contactent et me disent : ‘Ma fille veut devenir mannequin’, je leur réponds ‘faites-en un médecin' », a-t-elle ri. « Mais non, j’y repense maintenant, et je me dis : ‘Mon Dieu, j’aurais aimé avoir encore cette confiance.’ J’étais si jeune et, au plus profond de mon cœur, je croyais en moi. Et je pense que c’est la clé pour avoir confiance en soi : si vous croyez en vous, il y aura plus d’une personne qui le fera aussi. Et entendre tout le non m’a simplement rendu plus déterminé à travailler plus dur et à faire mes preuves. »

« Quand j’y repense, ça devient usant, les hauts et les bas, les oui et les non, le ‘tu es chaud et tu ne l’es pas' », a poursuivi McKinney. « Après des années où on m’a dit non, ça s’use… J’étais toujours inquiet de la suite… Au cours des dernières années, j’ai essayé de vivre l’instant présent et de ressentir plus de gratitude pour chaque opportunité qui se présente à moi. Je pense le plus important est de ne pas se perdre dans cette industrie, de se dépasser même après avoir entendu tous les non et de croire en soi. »

« Ou vous pouvez devenir médecin », a-t-elle ajouté.