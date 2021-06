L’actrice de Balika Vadhu Avika Gor va récolter des fonds le jour de son anniversaire pour une œuvre caritative | Nouvelles des gens

Mumbai : L’actrice de Balika Vadhu, Avika Gor, fêtera son anniversaire le 30 juin avec un événement en streaming dans le cadre d’une collecte de fonds, aux côtés de noms notables tels que Tanmay Bhat et Aishwarya Mohanraj, entre autres.

Les bénéfices iront à une ONG. Elle a exhorté les fans à ne pas lui envoyer de cadeaux et à faire un don à la place.

« Nous diffuserons en direct pour l’anniversaire. Samay Raina héberge le jeu GeoGuessr où nous jouerons au jeu et aurons une session interactive avec les fans. Il s’agit de collecter des fonds pour les journaux de camp comme je le fais chaque année. J’exhorte les fans de ne pas envoyer de cadeaux et de faire un don à la place », a déclaré Avika.

Elle a déclaré avoir collecté beaucoup d’argent l’année dernière avec de nombreux amis de l’industrie, notamment Aly Goni, Jasmin Bhasin, Bharti Singh, Dipika Kakar, Zain Imam, Shashank Vyas et Pratik Gandhi.

Avika a ajouté : » Eux et beaucoup de leurs fans ont fait un don et nous ont aidés à atteindre notre objectif. Cette fois, je sonnerai mon anniversaire avec mes fans en direct avec Samay.

« La liste des invités qui rejoindra la session en direct comprend Tanmay Bhat, Aishwarya Mohanraj, Raj Tharun, Nikhil Siddhartha et le couple le plus spécial Manish Raisinghan et Sangeita, car ils célébreront leur premier anniversaire de mariage comme ils se sont mariés le jour de mon anniversaire l’année dernière. . »

Avika a conclu: « Nous voulons partager notre bonheur ou notre célébration avec les fans et les exhorter à collecter des fonds pour l’ONG. J’espère vraiment que beaucoup de gens se joindront à nous afin que nous puissions aider plus d’enfants dans le besoin. »