L’actrice d’Asha de Coronation Street taquine les ennuis à venir pour la romance de Nina Lucas

Tanisha Gorey de CORONATION Street a été franche sur ses réflexions sur une éventuelle tournure de tricherie pour Asha Alahan et Nina Lucas.

Ce fut une année dramatique pour Asha Alahan – y compris le procès pour meurtre de l’ex-petit ami Corey et la chute amoureuse de Nina (Mollie Gallagher).

Getty

L’actrice Tanisha taquine l’avenir du personnage d’Asha[/caption]

TVI

Asha va-t-elle tromper Nina ?[/caption]

Mais l’actrice Tanisha Gorey, 19 ans, laisse entendre qu’Asha ou Nina pourraient tricher dans un scénario à venir sur le feuilleton ITV.

Tanisha a déclaré à What to Watch : « Nous n’avons pas besoin d’une histoire de tricherie. Tout le monde n’a pas besoin de tricher dans une relation.

“Mais c’est un feuilleton, nous avons besoin de drame, nous avons besoin de quelque chose. Mais tricher ne devrait pas être sur les cartes. Espérons que ce ne soit pas le cas.”

Tanisha a taquiné que son personnage voulait s’entraîner pour devenir ambulancier, ce qui pourrait provoquer des tensions dans sa relation.

Elle a ajouté: «Je pense que ce serait assez incroyable de voir cette vraie vie – rentrer à la maison, être stressée.

« C’est juste un travail à haute pression. Je pense que j’aimerais vraiment vraiment ça et je pense que ce serait vraiment génial pour eux.

Tanisha a également taquiné le couple qui pourrait potentiellement emménager ensemble.

Elle a déclaré: “Je pense qu’éventuellement, j’aimerais les voir vivre ensemble, car je pense que leurs dimensions seraient assez brillantes à regarder.”

Le couple pourrait emménager dans le nouvel ensemble The Weatherfield Precinct, qui a été dévoilé la semaine dernière.

Le producteur de Coronation Street, Iain MacLeod, a déclaré: «Chapeau à nos équipes de conception et de construction qui ont évoqué un nouveau quartier totalement convaincant pour notre drame.

“Ils se sont inspirés des nombreuses zones commerciales réelles de Salford à la fin du XXe siècle et ce qu’ils ont créé est un espace brillant et plein de caractère pour raconter un large éventail d’histoires.”

En construction depuis neuf mois, les téléspectateurs verront le Weatherfield Precinct sur leurs écrans à partir de la nouvelle année.

L’enceinte a longtemps été mentionnée par les personnages de la série mais n’a jamais été vue à l’écran.

Maintenant, pour la première fois, les téléspectateurs pourront voir les personnages vaquer à leurs activités de magasinage quotidiennes avec des voyages en dehors de l’ensemble actuel de Corrie.

La nouvelle construction contient deux étages avec une série de maisonnettes, un escalier et un balcon menant aux propriétés.

En plus de cela, la zone principale de l’enceinte comprend une place et une gamme de magasins et d’unités, tous basés sur le site MediaCityUK à Salford, dans le Grand Manchester.

Il y aura un tout nouveau parc pour enfants avec un ensemble de balançoires et de manèges pour que les enfants de la rue puissent s’amuser.

Certains des deux premiers personnages à utiliser le nouvel ensemble seront Roy Cropper et Evelyn Plummer lorsqu’ils commenceront à faire du bénévolat dans un magasin de charité.

Le casting commencera le tournage sur le tout nouveau plateau la semaine prochaine, le plateau faisant sa première apparition à l’écran en janvier.

Coronation Street est diffusé les lundis, mercredis et vendredis à 20h sur ITV1 et diffusé sur ITVX.