L’actrice d’Aparajita Shree Pradha meurt de COVID, CINTAA pleure une mort subite | Nouvelles des gens

New Delhi: La célèbre actrice de Bollywood Shree Pradha, qui a travaillé dans des films et des émissions de télévision Bhojpuri, a succombé aux complications liées au COVID-19. L’Association des artistes de cinéma et de télévision (CINTAA) a pleuré sa disparition soudaine et prématurée.

#CINTAA exprime ses plus sincères condoléances pour la disparition de #SriPrada (membre depuis mars 1989)

Le secrétaire général de la CINTAA, Amit Behl, a déclaré au Times of India: « La deuxième vague de covid a coûté trop de vies précieuses. Ce qui a déjà été écrit dans les médias sur les personnes décédées n’a pas besoin de le répéter, mais oui, Sripada était un membre senior de notre fraternité. «

«Elle a fait un travail incroyable dans le Sud et dans le cinéma hindi. Il est très regrettable que nous ayons perdu une actrice très âgée. Nous prions pour que son âme repose en paix. Nous prions également pour que la deuxième vague de la pandémie ne le fasse pas. t arracher trop de vies précieuses, surtout à notre métier. «

Shree Pradha, également connue sous le nom de Sripada, a travaillé dans près de 68 films couvrant son illustre carrière.

Dans les films Bhojpuri, elle a travaillé avec Ravi Kishan, une superstar devenue politicienne, qui, pleurant sa disparition, a déclaré au Times of India: « Très triste. Elle était ma co-artiste. Elle avait une grande nature, très humble et décente. Que Dieu lui donne famille le courage de supporter sa perte chaque jour « .

Shree Pradha et Ravi Kishan ont travaillé ensemble dans Hum Toh Ho Gayi Ni Tohar qui est sorti en 2015.

Shree Pradha a également travaillé dans des émissions de télévision et l’une de ses performances les plus remarquables a été vue dans Sansar de Doordarshan, Aparajita, Waqt Ki Raftar, entre autres.

Que son âme repose en paix!