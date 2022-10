L’actrice d’Anupamaa Alpana Buch alias Baa est mécontente de la piste de séparation; estime que “le divorce ne peut pas être la solution à tous les problèmes”

Anupama est l’une des émissions de télévision les plus appréciées du pays. Il met en vedette Rupali Ganguly dans le personnage titulaire d’Anupamaa. L’émission est entièrement consacrée à l’autonomisation des femmes et présente également de nombreuses femmes dans l’émission. Récemment, Anupamaa a vu une tournure majeure dans la série lorsque Toshu (Aashish Mehrotra) a eu une liaison extraconjugale tandis que Kinjal (Nidhi Shah), sa femme était enceinte. Quand Anupamaa a appris la même chose, elle a exposé son propre fils devant tout le monde et a soutenu Kinjal dans sa décision. Kinjal prévoyait également de divorcer de Paritosh. Maintenant, Alpana Buch alias Baa a partagé ses réflexions sur la piste de séparation sur Anupamaa.

Entertainment News: Alpana Buch mécontente de la piste du divorce

Alpana Buch, qui joue Baa la matriarche dans Rupali Ganguly-Sudhanshu Pandey et Gaurav Khanna vedette de l’émission télévisée Anupamaa, a été interrogée sur ses sentiments sur la piste en cours. Alpana n’a pas mâché ses mots en disant qu’elle était malheureuse. Parlant du point de vue de Leela, Alpana Buch a déclaré que toutes les femmes qui parlent d’autonomisation des femmes sont en quelque sorte la raison pour laquelle les familles se séparent. Elle pense que si chaque maison a de telles femmes, il n’y aura plus de familles.

Consultez le message d’Aashish Mehrotra pour Alpana Buch le jour de son anniversaire ici:

Alpana Buch pense que Leela n’a qu’un seul objectif et c’est de garder la famille unie. Elle ajoute que si Leela convient que Toshu (Aashish Mehrotra) a commis une erreur, elle comprend qu’il devait également rectifier la même chose. Leela sent que la réalisation de Paritosh passe inaperçue. Alpana Buch ajoute également que “le divorce ne peut pas être la solution à tous les problèmes”.

Alpana Buch alias Baa d’Anupamaa se confie sur son personnage

Alpana Buch a été trollé en ligne pour son personnage de Baa qui semble être très orthodoxe dans son état d’esprit, selon les fans. Cependant, Alpana a défendu la position de Leela en disant qu’il faut effectivement prendre en considération le degré de l’erreur commise, mais si une personne demande une autre chance, elle devrait l’obtenir. D’autre part, Alpana a également appelé Baa égoïste. Cependant, elle a estimé que Baa était égoïste non pas pour son propre bénéfice mais pour le bien de sa famille. Cependant, elle est d’accord avec le fait qu’il est faux de blâmer Anupamaa tout le temps.

Dans l’émission, Kinjal a décidé de donner une autre chance à Paritosh.