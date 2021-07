L’actrice d’Angrezi Medium, Radhika Madan, a appris qu’elle « avait besoin d’une intervention chirurgicale pour avoir une forme et une taille particulières » | Buzz News

New Delhi : L’actrice de télévision devenue star de Bollywood, Radhika Madan, s’est récemment confiée sur son calvaire après avoir commencé à auditionner pour des rôles au cinéma. Dans une interview avec Humans of Bombay, Radhika a partagé ses expériences.

Radhika Madan s’est confiée sur ses difficultés en disant: « Enfant, j’étais heureux dans mon propre monde de faire mon propre truc ; j’étais une reine. J’étais vraiment espiègle et je crevais même parfois des pneus pour le plaisir ! Je m’en fichais, je me sentais jolie.

Et chaque fois que quelqu’un demandait : « Qu’est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ? » Je dirais « Shaadi » ! J’ai adoré le taamjham ! Mais je me suis passionnée pour la danse et je rêvais d’aller à Broadway. Mes parents m’ont soutenu. ⠀

À 17 ans, j’ai auditionné pour une émission de télévision et en 3 jours, j’étais à Bombay, en train de tourner. Mais c’était dur. J’ai à peine eu le temps de dormir, ce qui m’a fait prendre quelques kilos. ⠀

Ensuite, j’ai entendu des rumeurs selon lesquelles je serais remplacé et cela m’a poussé à explorer mes limites. J’ai donc commencé à m’entraîner et je me suis perdu dans mon personnage. Et j’ai réalisé, c’est mon high… c’est ce que je veux faire ! ⠀

J’ai eu plus d’offres télé, mais je me suis dit : ‘Tu n’as que 19 ans, si tu choisis le confort, tu vas rester coincé.’ Alors, j’ai quitté la télé pour faire des films. J’ai commencé à auditionner, mais j’ai dû faire face à des refus. ⠀

On m’a dit que je devais avoir une forme et une taille particulières, et que j’avais besoin d’une intervention chirurgicale. Mais mujhe toh principal bahut sahi lagti hun. Qui sont ces gens pour me dire que je ne suis pas jolie ? ⠀

Mais pendant les 1,5 années suivantes, je n’ai pas eu de travail. Il est facile de douter de soi à un tel moment, mais je savais que le voyage est plus important que la destination. J’ai donc fait un effort pour profiter de mes auditions ! Très vite, j’ai signé mon premier film et d’autres projets ont suivi. ⠀

Je me souviens que j’avais pris 12 kg pour un rôle pour avoir l’air plus vieux, et j’ai auditionné pour un personnage de 17 ans, les deux en un mois ! Mais je n’avais qu’une devise : amusez-vous bien ! Cette audition s’est avérée être l’une de mes meilleures et j’ai eu le rôle ! ⠀

Je pense que la clé est de s’aimer farouchement parce que ce que vous voyez en vous-même est ce que les autres voient en vous. Si j’avais manqué d’assurance, les gens se seraient nourris de cette peur. Donc, que ce soit en tant qu’enfant qui ne se souciait pas de son unibrow ou d’un adulte qui pense que sa taille est mignonne, j’ai célébré mes imperfections. Je sais que je n’ai pas à correspondre à la définition de la perfection de quelqu’un d’autre – je suis imparfaitement parfait et j’adore ça !

Sur le plan professionnel, Radhika a été vue pour la première fois dans l’émission télévisée Meri Aashiqui Tum Se Hi et a ensuite fait ses débuts à Bollywood avec Pataakha de Vishal Bhardwaj.

Elle a travaillé dans des films comme Mard Ko Dard Nahi Hota, Angrezi Medium. Récemment, elle a été vue dans Spotlight de Vasan Bala de l’anthologie Netflix Ray.