L’actrice d’Adipurush Kriti Sanon se souvient de la période frustrante où elle n’a pas eu d’opportunités d’être une étrangère

Kriti Sanon, la diva de Bollywood, a captivé le public avec ses performances stellaires et son charme indéniable au cours des 9 dernières années. Avec une série de films à succès, Kriti a consolidé sa position comme l’une des actrices bien-aimées de l’industrie et maintenant il n’y a plus de ralentissement, et alors qu’elle compte 9 ans pour ses débuts dans l’industrie aujourd’hui, l’actrice s’ouvre sur le fait de vouloir faire plus et ne pas avoir assez d’opportunités. Récemment, lors d’une interaction avec un quotidien, Kriti Sanon a évoqué une phase de sa carrière où elle sentait qu’elle avait plus à offrir mais avait du mal à trouver des cinéastes prêts à tenter sa chance. Interrogée sur ces moments, elle a décrit l’expérience comme frustrante mais instructive.

L’actrice d’Adipurush a déclaré : « Il y a eu beaucoup de moments comme ça… sachant que je pouvais faire plus, mais sans avoir le genre d’opportunités que je voulais sur ma table. Quand vous venez de l’extérieur, vous ne connaissez pas les gens, et ils ne vous connaissent pas. Il faut du temps pour avoir un impact et pour que les gens s’associent à vous. Vous finissez par faire de votre mieux avec ce qu’on vous propose. Ce n’est peut-être pas nécessairement la meilleure chose au monde, mais chaque film m’a appris quelque chose. »

En commençant par Heropanti, Kriti a continué à livrer plusieurs performances mémorables dans des films tels que « Bareilly Ki Barfi », « Luka Chuppi » et « Panipat ». Sa capacité à passer sans effort d’un genre à l’autre, des comédies romantiques aux drames d’époque, lui a valu un énorme nombre de fans. Au-delà de ses talents d’actrice, Kriti est devenue une icône de style, captivant le public avec son sens de la mode impeccable. Son sourire radieux et sa personnalité terre-à-terre ont augmenté son nombre de fans, faisant d’elle l’une des actrices les plus adorées. Pour l’avenir, Sanon a une gamme passionnante de projets, notamment Adipurush, Ganapath et The Crew. Kriti Sanon a parcouru un long chemin, et son parcours ne fait qu’inspirer tous les nouveaux arrivants en herbe que si vous êtes déterminé, le succès viendra à vous.