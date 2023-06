L’actrice coréenne Park Soo Ryun décède à 29 ans après être tombée dans les escaliers

L’actrice coréenne populaire Park Soo Ryun, qui a été vue pour la dernière fois dans la série télévisée à succès ‘Perce-neige’,est décédé le 11 juin après être tombé dans les escaliers, selon un média coréenSoompi signalé. Elle avait 29 ans. L’accident se serait produit juste un jour avant sa représentation prévue sur l’île de Jeju.

Le malheureux accident s’est produit lorsque Mme Ryun est tombée dans un escalier en rentrant chez elle, selon un autre tabloïd sud-coréen.Osen.Elle a été immédiatement transportée à l’hôpital où des tentatives de réanimation ont été faites. Cependant, les médecins ont déclaré son cerveau mort.

La famille endeuillée a décidé de faire don de ses organes pour honorer sa mémoire.

La mère de Park Soo Ryun a dit à Soompi: « Seul son cerveau est inconscient et son cœur bat toujours. Il doit y avoir quelqu’un qui a désespérément besoin [organs]. Comme sa mère et son père, nous pourrons vivre réconfortés [by the thought that her heart] est allé à quelqu’un et bat. »

Ses derniers sacrements auront lieu lundi et une procession en son honneur aura lieu le 13 juin.

Notamment, l’actrice est née en 1994 et a fait ses débuts en 2018 avec la comédie musicale Il Tenore. Elle a ensuite joué dans plusieurs comédies musicales, Trouver M. Destiny, Les jours que nous avons aimés, Siddhartha, LA CAVE.

Elle est également apparue dans le drame historique JTBC Perce-neige aux côtés de Jisoo et Jung Hae In de Blackpink. Dans la série, elle a joué le rôle d’une étudiante universitaire détenue qui a ensuite été libérée par les autorités.