L’actrice Chutzpah Tanya Maniktala a un moyen parfait de faire face aux trolls ! | Nouvelles des gens

New Delhi : Le spectacle new-age « Chutzpah » est prêt à vous emmener dans un voyage à sensations fortes, mettant en lumière la dualité et la transformation numérique de l’identité humaine à l’ère d’aujourd’hui.

Parlant de la façon dont elle traite les trolls, l’actrice de ‘Chutzpah’, Tanya Maniktala, a déclaré: « Au fil du temps, j’ai réalisé qu’il n’y avait pas de moyen absolu de traiter les trolls. Personnellement, dans ma courte existence sur les réseaux sociaux, la façon dont je le gère est de l’ignorer. Il faut peu à peu apprendre à le prendre avec bonne humeur, à s’en moquer et à ne pas le prendre trop personnellement.

Cependant, la star de la génération Z pense que beaucoup de bien est venu d’Internet et de sa capacité à briser les frontières géographiques. Elle dit : « Les médias sociaux ont toujours une mauvaise réputation, mais récemment, lors de la situation COVID en Inde, j’ai réalisé que lorsqu’ils sont entre de bonnes mains, ils peuvent être un outil puissant et brillant.

L’émission ‘Chutzpah’ de SonyLIV et Maddock Outsider, mettant également en vedette d’autres acteurs populaires tels que Varun Sharma, Manjot Singh, Gautam Mehra, Elnaaz Norouzi et Kshitij Chauhan, entre autres, montre la pertinence d’Internet et des médias sociaux dans la vie de chacun, en particulier des jeunes.

Parlant de la pertinence de l’émission pour le public d’aujourd’hui, ajoute Tanya, « L’émission vous explique comment Internet est une vaste jungle et comment il joue un rôle si vital dans nos vies. Tout le monde s’y connecte différemment. Il y a beaucoup de choses qui rendent la série très accessible et je suis sûr que les gens se connecteraient à de nombreux aspects différents que le monde des médias sociaux a à offrir. »

Produit par Dinesh Vijan, créé par Mrighdeep, écrit par Amit Babbar et Mrighdeep, ‘Chutzpah’ est réalisé par Simarpreet Singh.

Un artiste à part entière, ‘Chutzpah’ sera présenté en première sur SonyLIV à partir du 23 juillet 2021.