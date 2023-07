L’actrice, chanteuse et icône du style Jane Birkin est décédée à 76 ans – National

L’actrice et chanteuse Jane Birkin, qui a fait de la France sa patrie et a charmé le pays avec sa grâce anglaise, son style naturel et son activisme social, est décédée à 76 ans.

La star née à Londres et icône de la mode était connue pour sa relation musicale et amoureuse avec le chanteur français Serge Gainsbourg. Leurs chansons comprenaient notamment le torride Je t’aime moi non plus (Je t’aime, moi non plus). La voix chantante éthérée à l’accent britannique de Birkin entrelacée avec son baryton bourru dans le duo de 1969 qui a contribué à la rendre célèbre et a été interdite en Italie après avoir été dénoncée dans le journal du Vatican.

Le style que Birkin affichait dans les années 1960 et au début des années 1970 – cheveux longs avec une frange, jeans associés à des hauts blancs, mini-robes en tricot et sacs à panier – incarne toujours le summum du chic français pour de nombreuses femmes à travers le monde.

Birkin était également synonyme d’un sac Hermès qui portait son nom. Créé par la maison de couture parisienne en 1984 en son honneur, le sac Birkin est devenu l’un des articles de luxe les plus exclusifs au monde, avec un prix stratosphérique et une liste d’attente de plusieurs années pour l’acheter.

Dans sa France d’adoption, Birkin a également été célébrée pour son activisme politique et sa campagne pour Amnesty International, le mouvement pro-démocratie du Myanmar, la lutte contre le sida et d’autres causes.

« Vous pouvez toujours faire quelque chose », a déclaré Birkin en 2001, mobilisant le soutien à une campagne d’Amnesty contre la torture. « Vous pouvez dire: » Je ne suis pas d’accord avec ça. « »

Elle a rejoint cinq moines lors d’une marche à travers le Festival de Cannes en 2008 pour exiger que le Myanmar laisse entrer des travailleurs humanitaires étrangers dans le pays pour aider les victimes du cyclone.

En 2022, elle rejoint d’autres stars du cinéma et de la musique en France pour couper mèches de leurs cheveux en soutien aux manifestants en Iran. Charlotte Gainsbourg, la fille de Birkin avec Gainsbourg et également actrice à part entière, a coupé un bout de cheveux de sa mère pour la campagne « HairForFreedom » alors que l’Iran était englouti par des manifestations anti-gouvernementales.

Le président français Emmanuel Macron a salué Birkin comme une « artiste complète », notant que sa voix douce allait de pair avec son activisme « ardent ».

« Jane Birkin était une icône française car elle incarnait la liberté, chantait les plus beaux mots de notre langue », a-t-il tweeté en français.

Parce qu’elle incarnait la liberté, qu’elle chantait les plus beaux mots de notre langue, Jane Birkin était une icône française. Artiste complète, sa voix était aussi douce que ses engagements étaient ardents. Elle nous lègue des airs et des images qui ne nous quitteront pas. pic.twitter.com/Ad27ngF54R — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 16 juillet 2023

Les médias français ont rapporté que Birkin avait été retrouvée morte à son domicile parisien. Le ministère français de la Culture a tweeté que Birkin est décédé dimanche. Il l’a saluée comme une « icône francophone intemporelle ».

La ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, a qualifié Birkin de « la personne britannique la plus française » et « l’emblème de toute une époque qui ne s’est jamais démodée ».

Devant la maison de Birkin sur la rive gauche de Paris, les fans ont pleuré sa mort.

« C’était une poétesse, une chanteuse, une artiste », a déclaré Marie-Jo Bonnet. « Elle a donné le meilleur d’elle-même et c’est merveilleux. »

Les premiers crédits du film de Birkin inclus Exploser en 1966, crédité d’avoir aidé à présenter au public français son style et sa beauté « Swinging Sixties ».

Birkin et Gainsbourg se sont rencontrés deux ans plus tard. Elle est restée sa muse même après la séparation du couple en 1980.

Elle a également eu une fille, Kate, avec le compositeur de James Bond John Barry. Kate Barry est décédée en 2013 à l’âge de 46 ans. Birkin a eu sa troisième fille, la chanteuse et mannequin Lou Doillon, avec le réalisateur français Jacques Doillon.

Birkin a souffert de problèmes de santé ces dernières années qui l’ont empêchée de se produire et ses apparitions publiques sont devenues rares.

Le diffuseur français BFMTV a déclaré que Birkin avait subi un léger accident vasculaire cérébral en 2021, la forçant à annuler des émissions cette année-là. Elle a de nouveau annulé ses émissions en mars en raison d’une omoplate cassée.

Un retour à la scène a été reporté en mai, la chanteuse disant qu’elle avait besoin d’un peu plus de temps et promettant à ses fans qu’elle les reverrait à l’automne.

Malgré ses décennies de carrière à l’écran et dans la musique, Birkin soupçonnait que, pour certaines personnes, le sac qui porte son nom pourrait être son héritage le plus célèbre.

L’accessoire de mode est né d’une rencontre fortuite sur un vol à destination de Londres dans les années 1980 avec le patron d’Hermès de l’époque, Jean-Louis Dumas. Birkin a raconté dans des interviews ultérieures qu’ils avaient parlé après avoir renversé certaines de ses affaires sur le sol de la cabine. Elle a demandé à Dumas pourquoi Hermès n’avait pas fait un sac à main plus grand et a dessiné sur un sac à vomi d’avion le genre de sac qu’elle aimerait.

Dumas lui fit alors confectionner un exemplaire et, flattée, elle dit oui quand Hermès lui demanda s’il pouvait commercialiser le sac à son nom.

Dans un CBS dimanche matin entretien en 2018Birkin a plaisanté en disant que c’était peut-être ce pour quoi elle était la plus connue.

« J’ai pensé: » Oh mon dieu, sur ma nécrologie, il sera écrit « Comme le sac » ou quelque chose du genre « », a-t-elle déclaré. « Eh bien, ça pourrait être pire. »