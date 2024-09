L’actrice britannique Maggie Smith est décédée à l’âge de 89 ans.

Maggie Smith, l’actrice magistrale et voleuse de scènes qui a remporté un Oscar pour Le premier de Miss Jean Brodie en 1969 et a gagné de nouveaux fans au 21e siècle en tant que comtesse douairière de Grantham en Abbaye de Downton et le professeur Minerva McGonagall dans le Harry Potter films, est décédé vendredi. Elle avait 89 ans.

Les fils de Smith, Chris Larkin et Toby Stephens, ont déclaré dans un communiqué que Smith était décédé tôt vendredi dans un hôpital de Londres.

« Elle laisse deux fils et cinq petits-enfants bien-aimés qui sont dévastés par la perte de leur extraordinaire mère et grand-mère », ont-ils déclaré dans un communiqué publié par l’attaché de presse Clair Dobbs.

Sur cette image publiée par PBS, Maggie Smith, dans le rôle de la comtesse douairière Grantham, apparaît dans une scène de la deuxième saison de Downton Abbey. (Presse associée)

Smith était souvent considérée comme l’actrice britannique la plus éminente d’une génération qui comprenait Vanessa Redgrave et Judi Dench.

Jean Brodie lui a valu l’Oscar de la meilleure actrice et le prix de la British Academy (BAFTA) en 1969. Smith a ajouté un Oscar d’actrice dans un second rôle pour Suite Californienne en 1978.

Plus à venir.