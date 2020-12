L’actrice britannique Barbara Windsor, devenue célèbre dans les années 1960 dans les comédies populaires de Carry On, est décédée à l’âge de 83 ans.

Un trésor national au Royaume-Uni, elle a acquis une reconnaissance nationale pour ses rôles souvent risqués dans neuf des séries de films Carry On.

Mais plus tard, elle était connue pour son rôle dans le feuilleton Eastenders, dans lequel elle jouait Peggy Mitchell, propriétaire de pub et mère des mauvais garçons de la télévision Phil et Grant Mitchell.

À court de stature – elle ne mesurait que 1,47 mètre – Windsor était une énorme présence à l’écran, sur scène et au cinéma, célèbre pour son rire bruyant et son large accent de Cockney.

Windsor a reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer en 2014. Elle est devenue ambassadrice de la Société Alzheimer, rencontrant le Premier ministre britannique Boris Johnson au 10 Downing Downing Street en 2019 pour promouvoir les soins de la démence.

La Société Alzheimer a rendu hommage à elle et à son mari Scott, affirmant qu’ils avaient été «impressionnants dans leur soutien aux personnes atteintes de démence».

Elle est apparue pour la dernière fois dans Eastenders en 2016. Cette année-là, elle a également été nommée Dame dans la liste des honneurs du Nouvel An de la reine pour ses services à la charité et au divertissement.