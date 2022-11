L’actrice Blythe Danner, la mère de Gwyneth Paltrow, est en rémission du même cancer qui a tué son mari

Blythe Danner dit qu’elle est en rémission du même cancer qui a tué son mari Bruce Paltrow il y a deux décennies.

Dans une interview franche avec le magazine People, l’actrice de “Meet the Parents” et mère de Gwyneth et Jake Paltrow, a révélé qu’elle avait reçu un diagnostic de cancer de la bouche en 2018.

“J’ai commencé à me sentir très étourdi et j’oubliais tout… Et puis j’ai senti une boule dans mon cou, juste à côté de l’endroit où Bruce avait trouvé son [in 1999]”, a-t-elle déclaré après avoir découvert qu’elle était malade.

“Je me souviens que j’ai levé les yeux vers le ciel et j’ai dit à Bruce : ‘Tu te sens seul là-haut ?'”

Danner a reçu un diagnostic de carcinome adénoïde kystique. Dans un effort pour protéger ses enfants, elle a caché son diagnostic pendant un certain temps.

“Je voulais aller de l’avant en tant que mère, et je ne voulais pas qu’ils s’inquiètent”, a-t-elle partagé.

“J’étais évidemment très choquée”, a déclaré Gwyneth à People, en découvrant que sa mère était malade. “C’était effrayant. Et c’était vraiment étrange parce que c’était si similaire [to my dad’s].”

Bruce, un réalisateur, est décédé en 2002 des complications dues à son cancer de la gorge et à sa pneumonie.

“On ne se remet jamais de ce genre de perte”, a déclaré Danner à propos de son mari depuis plus de 30 ans. “Bruce était le cœur de notre famille. Et la vie est tellement plus pâle sans lui. Mais le chagrin est le prix que nous payons pour l’amour.”

Réfléchissant à la perte, Danner dit : « Je pense que nous sommes tous devenus plus forts. C’est un peu un jeu de dés – cette maladie et cette vie. Mais j’ai eu une carrière, des enfants formidables et un mari aimant. Je suis très reconnaissant.”

Elle est également fière du travail qu’elle accomplit pour la Oral Cancer Foundation.

Depuis le décès de son mari, Danner dit : “Je n’ai plus du tout peur de la mort.” Ajoutant qu’elle a “de la chance d’être en vie”.

“C’est une maladie sournoise. Mais je vais bien et dandy maintenant”, a déclaré la star de “Will & Grace”.

Après avoir appris son diagnostic, Danner a subi deux chirurgies médicales avant d’explorer d’autres options de traitement. Elle a ensuite subi une troisième intervention chirurgicale en 2020, où tous les tissus cancéreux ont été retirés. Elle a également subi une radiothérapie et une chimiothérapie.

“Elle l’a traversé avec tant de grâce”, dit Gwyneth, 50 ans, à propos de sa mère, 79 ans. “J’ai été étonnée de voir à quel point elle était capable d’être forte.”