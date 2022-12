L’actrice Bevin Prince parle de son mari tué par la foudre : quelque chose de plus grand “l’appelait”

La star de “One Tree Hill”, Bevin Prince, a parlé de la mort de son mari.

William Friend est mort après avoir été frappé par la foudre il y a cinq mois. Prince se souvient avoir perdu son mari alors qu’il profitait d’une journée de navigation à Wrightsville Beach, en Caroline du Nord.

“Nous levons les yeux et nous pouvons voir la tempête au loin”, a déclaré Prince à ABC News. “Mais nous y étions allés tellement de fois, et il n’y avait aucune urgence pour quiconque de sortir de l’eau à ce moment-là. Nous le regardions.”

Prince et Friend étaient sur le bateau avec leur famille et leurs amis. La star de la télévision a également rappelé qu’il y avait “une soixantaine de bateaux là-bas” à l’époque.

LE MARI DE L’ACTRICE ‘ONE TREE HILL’ FRAPPÉ PAR LA FOUDRE ET TUÉ

Une fois la tempête arrivée, les choses ont changé rapidement. Prince et son père sont montés dans un bateau différent, donc l’actrice n’était pas là quand Friend a été frappé par la foudre.

“C’était instantané”, se souvient Prince. “Ils se sont précipités vers lui et, à ce moment-là, un bateau de police passait par là, alors ils l’ont rapidement déplacé vers le bateau de police. Et d’après ce que j’ai entendu, vous savez, j’ai passé beaucoup de temps et d’attention essayer de le réanimer.”

La police a pratiqué la RCR sur Friend sur le bateau de la police jusqu’à ce qu’ils arrivent à la marina, et à ce moment-là, les EMS ont pris en charge les mesures de sauvetage, ont déclaré les autorités locales à ABC News à l’époque.

Prince a révélé ce que son mari avait dit peu de temps avant sa mort.

“Juste avant que ça ne le frappe, il a allumé un cigare, et il a regardé mon père, et il a dit : ‘Si on est frappé par la foudre, Mike, c’est ici que je veux être.’ Et puis c’est arrivé”, a-t-elle ajouté. “Je crois que c’était vraiment son heure.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Il avait 33 ans. C’était le 3 juillet et je crois que l’heure exacte à laquelle la foudre a frappé était 15h13. Alors sachant que toutes les ressources étaient là pour potentiellement le sauver, je dois croire que quelque chose de plus grand au-delà de moi était l’appelant”, a déclaré Prince.

Prince se souvenait de son mari, avec qui elle avait lancé une entreprise de fitness, comme l’une des “personnes les plus drôles” qu’elle ait jamais rencontrées.

“Je suis tellement fière. Je suis tellement fière d’avoir pu vivre avec lui”, a-t-elle déclaré. “C’était de loin l’une des personnes les plus drôles que j’ai rencontrées de ma vie. Il a illuminé chaque pièce dans laquelle il est entré. Vous n’avez jamais oublié quand vous avez rencontré Will Friend.”

Prince et Friend se sont mariés en 2016. Le couple avait déménagé en Caroline du Nord pendant la pandémie de coronavirus pour se rapprocher de ses amis et de sa famille.

L’actrice a lancé sa carrière avec son rôle dans “One Tree Hill”. Elle est apparue dans l’émission de 2004 à 2012.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS