L’actrice bengali Shruti Das dépose une plainte contre les abus en ligne sur le teint terne, dit « Je suis fatigué d’être jugé » | Nouvelles régionales

New Delhi: L’actrice bengali Shruti Das, connue pour son rôle dans l’émission « Desher Mati », a récemment déposé une plainte contre la police pour abus en ligne sur son teint sombre qui, selon elle, dure depuis 2019. Selon sa déclaration à un quotidien de premier plan. , le barrage de commentaires négatifs a commencé à affluer après avoir décroché des rôles dans des émissions bengali. Elle a révélé qu’elle avait été surnommée toute sa vie, mais même après avoir travaillé dur pour remporter des émissions de télévision à succès, elle est accusée de faire des « compromis » pour ses réalisations.

Elle a déclaré au Times of India : « Les insultes ont fait partie de ma vie. Récemment, quelqu’un m’a traité de « tableau noir » et m’a demandé comment quelqu’un pouvait me présenter comme une héroïne alors qu’il y a des actrices comme Payel De et Rooqma Ray dans le film. Ils m’accusent aussi de faire des « compromis » pour obtenir des rôles. Certaines personnes pensent que j’obtiens les rôles à cause de ma relation avec Swornendu. Mais aucun d’eux n’est au courant que nous avons commencé à nous voir après 6 mois de Trinayani. Dans ce cas, comment a-t-il pu me recommander pour le rôle principal. »

Das a également expliqué comment la gravité de l’abus l’a incitée à engager une action en justice.

Elle a déclaré: « Je suis fatiguée d’être jugée pour mon teint. Je suis aussi un être humain. Bien que je pense à engager une action en justice depuis le début de Desher Maati, j’ai finalement pris ma décision et l’ai déposée hier. »

En plus d’être trollée sur son teint, elle a également été victime d’abus en ligne de la part d’une fille qui avait une vendetta personnelle contre elle.

Elle a raconté : « J’ai été maltraitée en ligne pendant deux ans et j’ai élevé la voix quand c’était nécessaire. J’ai été choqué de voir le commentaire fait par cette fille sur la page officielle de la chaîne. Swornendu (Samaddar) m’a demandé de me rappeler si je connaissais cette fille, puisqu’elle est aussi de mon pays natal. Je me suis soudain souvenu de la fille. C’est la soeur de mon étudiant en danse. Ils avaient l’habitude d’assister aux cours et aux ateliers organisés par une troupe de théâtre à Katwa. »

« Quand j’ai contacté la fille, elle n’était pas prête à parler. Plus tard, j’ai appris qu’elle m’en voulait personnellement à cause d’un incident stupide au cours duquel elle a été réprimandée par le professeur qui dirigeait les cours. Avec cela rancune, elle a fait des commentaires offensants sur la page officielle de la chaîne. Plus tard, elle s’est excusée dans une publication sur les réseaux sociaux et a également désactivé son compte », a-t-elle ajouté.

Shruti Das a fait ses débuts à la télévision avec l’émission ‘Trinayani’ et joue actuellement dans ‘Desher Mati’ en tant qu’enseignante et épouse du protagoniste Noa Bose Mukherjee.