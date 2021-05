L’actrice bengali Rituparna Sengupta facilite les vaccins pour des enfants spéciaux, des volontaires pour adopter des enfants qui ont perdu leurs parents au milieu d’une pandémie | Nouvelles des gens

L’actrice populaire bengali de New Delhi, Rituparna Sengupta, s’est engagée à apporter son aide à ses concitoyens au milieu de la deuxième vague meurtrière de coronavirus. L’actrice a organisé des vaccins avec l’aide de Rupali Basu, PDG de l’hôpital Woodlands de Kolkata. Cette campagne de vaccination sera destinée aux enfants ayant des besoins spéciaux et aux travailleurs des ONG, avec l’aide de Praayas, une organisation dédiée aux enfants ayant des besoins spéciaux et avec le soutien d’Abhuduoyji.

En parler, Rituparna Sengupta a déclaré: «Les enfants ayant des besoins spéciaux qui sont affectés sont une question de grande inquiétude chaque jour qui passe et comme ils sont incapables de communiquer beaucoup, il devient douloureux d’être seuls. faire de mon mieux pour aider de quelque manière que ce soit. »

Rituparna, qui reste à Singapour avec sa famille, s’assure que les patients de Kolkata reçoivent de l’aide. Sur le plan du travail, son film hindi Ittar a été retardé en raison de l’épidémie de COVID. Son film Bansuri avec Anurag Kashyap sera bientôt réédité en raison de la situation actuelle.

Elle s’est également portée volontaire pour adopter des enfants qui ont perdu leurs parents.