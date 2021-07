L’actrice bengali Pratyusha Paul affirme avoir reçu des menaces de viol et des photos transformées téléchargées sur des sites pornographiques

L’actrice bengali de la télévision Pratyusha Paul a affirmé samedi 10 juillet qu’elle avait reçu des menaces de viol sur les réseaux sociaux par des inconnus. Elle a ajouté que quelques images transformées d’elle avaient été publiées sur des sites pornographiques afin de calomnier son image.

Selon la police, une cyber-plainte a été déposée par Pratyusha et l’enquête est en cours, cependant, aucune arrestation n’a été effectuée jusqu’à présent.

Un officier supérieur de la police de Kolkata a déclaré : « Nous avons engagé une action en vertu de diverses sections de la loi de 2000 sur les technologies de l’information (IT) et du Code pénal indien sur la base d’une plainte déposée par la femme.

Samedi, alors qu’elle s’adressait à des journalistes, Pratyusha a déclaré qu’elle avait reçu des menaces de viol et que ses photos avaient été transformées et partagées sur les réseaux sociaux. L’actrice a également affirmé que chaque fois qu’elle bloquait un profil qui la harcelait, un deuxième profil était créé juste pour lui envoyer des menaces et des messages.

« Je recevais des menaces de viol. Au départ, la police m’a demandé de l’ignorer mais le harcèlement a continué. Je craignais pour ma vie », a-t-elle déclaré.

S’adressant à une agence de presse de premier plan, Pratyusha a déclaré : « Cela m’arrive depuis un an. Au début, j’ai ignoré les menaces, mais récemment, cela est devenu incontrôlable et je me suis plaint à la police. La ou les personnes continuent de changer de compte lorsque je les bloque et me menacent de viol.

Elle a ajouté: «La ou les personnes ont publié mes images transformées sur des sites Web pornographiques et les ont même envoyées à ma mère et à mes amis. C’est un sujet de préoccupation pour moi », a-t-elle déclaré.

Samedi, l’acteur s’est rendu sur son Instagram et a fait le point sur son bien-être à ses fans.

« Je vais beaucoup mieux qu’avant.. merci beaucoup d’avoir vérifié sur moi, vous allez », a-t-elle écrit sur son histoire Instagram.