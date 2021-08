L’actrice bangladaise Pori Moni, qui a porté l’accusation de viol et de meurtre contre un homme d’affaires, arrêtée par le RAB | Buzz News

Dhaka : L’actrice bangladaise populaire Pori Moni, qui a prétendu avoir tenté de la violer et de la tuer au Boat Club ici le 8 juin, a été arrêtée par le Rapid Action Battalion (RAB), l’unité d’élite anti-criminalité de la police.

Elle a été emmenée au quartier général de la force d’élite vers 21 heures, mercredi soir, à la suite d’un raid de quatre heures dans sa résidence de Banani à Dhaka, a confirmé à l’IANS le commandant Khandaker Al Moin, directeur de l’aile juridique et médiatique du RAB.

Avant sa détention, le RAB avait affirmé avoir récupéré de la drogue et de l’alcool en sa possession pendant le raid.

Elle sera produite devant un tribunal de Dhaka jeudi matin.

Shamsunnahar Smrity, connue sous le nom de Pori Moni, avait affirmé avoir été agressée le 8 juin par Nasir Uddin Mahmood, ancien président du Boat club et également directeur du Gulshan All Community Club, un homme d’affaires et homme politique.

Elle a accusé Mahmood d’agression sexuelle sur elle au Boat Club.

Mais elle n’a déposé aucune plainte, car l’accusé est un ami proche de Benazir Ahmed, l’inspecteur général de la police du Bangladesh.

Mahmood a été arrêté par la branche détective de la police avec trois femmes et son proche collaborateur Tuhin Siddique Omi, un trafiquant de drogue, après avoir avoué leurs crimes de trafic de femmes et de trafic de drogue.

Une semaine plus tard, Pori Moni a été accusé de vandalisme au Gulshan All Community Club le 7 juin au soir par KM Alamgir Iqbal, président du club lors d’une conférence de presse.

Le magistrat métropolitain de Dhaka Mohammed Jashim a accordé une ordonnance de mise en liberté sous caution dans l’affaire déposée en vertu de la loi sur les stupéfiants.

Par la suite, Mahmood et ses associés Lipi Akhter, Sumi Akhter et Nazma Amin Snigdha ont été libérés.

Mahmood n’était pas en prison, mais en garde à vue pendant près de 15 jours.

Mercredi après-midi, Pori Moni a exhorté la police à demander de l’aide sur Facebook Live depuis son domicile en disant: « Frère, vous comprenez mon état. Le poste de police de Banani est ici, mais personne ne vient de là. J’ai besoin de leur aide. J’avais cette peur. . Pendant trois jours, je n’ai pas pu sortir du lit.

L’actrice a également affirmé que quelqu’un frappait au portail de sa maison pendant 20 minutes.

« J’ai peur d’ouvrir la porte. Ils prétendent être des policiers. Mais quand j’ai contacté le poste de police de Banani, ils ont dit qu’aucun policier n’avait été envoyé de leur poste de police. »

« J’avais peur de la mort depuis le début. Quelqu’un veut me tuer. Que ferais-je si quelqu’un venait me tuer avec l’identité de la police ?