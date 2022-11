L’actrice Babe Magda Szubanski a l’air complètement différente 27 ans après avoir joué Mme Hoggett dans un film de cochon emblématique

L’actrice de BABE Madga Szubanski a été aperçue complètement différente 27 ans après avoir joué Mme Hoggett dans le film pour enfants emblématique.

L’actrice – qui est depuis apparue dans la sitcom Kath & Kim cette année – s’est rendue sur Instagram à la suite de l’épisode de retrouvailles de l’émission.

Alamy

Getty

Madga semble très différente du rôle maintenant[/caption]

Magda, 61 ans, peut être vue en train de sourire dans une série de publications Instagram – souvent sans maquillage et montrant sa beauté naturelle.

Elle est très différente du film de 1995, où elle a été vue jouant le rôle de la propriétaire de cochon Mme Hoggett dans des robes et des chapeaux fleuris.

Magda s’est fait tirer les cheveux et teindre une légère nuance de gris-blond pour le rôle, qui l’a vue au visage rouge et joyeux aux côtés de Babe.

Cependant, des clichés récents voient la comédienne revenir à sa couleur blonde fraise naturelle, avant le redémarrage de Kath & Kim la semaine prochaine.

DES STARS PLUS MÉCONNAISSABLES UNE VIE CHARMANTE Où en sont maintenant les acteurs de Princess Diaries – Le rôle de la Couronne pour surprendre un nouveau travail ALLER DE L’AVANT Les enfants méconnaissables des voisins jouent maintenant – du camée de Corrie au reportage de guerre

Magda est sur le point de revenir pour discuter de son rôle de Sharon dans la sitcom mère-fille, dans l’épisode spécial intitulé Our Effluent Life.

Avant le grand début, la star a régulièrement posté sur ses réseaux sociaux – partageant récemment un cliché glam des prix télévisés.

Magda a enfilé une longue cape verte sur un deux-pièces en velours vert du tapis rouge, regardant à un million de kilomètres de son personnage de sitcom.

La star de la télévision a également parlé de sa bataille contre l’alimentation émotionnelle – ainsi que des problèmes de santé chroniques dus à sa lutte contre le poids.





Elle a refoulé ses larmes lors d’une interview sur Instagram, alors qu’elle racontait à un fan qu’elle se sentait comme un “putain d’aimant de la honte” à propos de son trouble de l’alimentation.

Elle a déclaré à l’experte en gestion du poids d’ABC, le Dr Lucy Burns: «Je pense vraiment que ce sentiment de pouvoir me pardonner.

“Parce que je sais que les gens se disent : ‘Pourquoi s’est-elle fait ça ?’ Et je sentais que je n’avais pas le choix. C’était la seule décision sensée que je pouvais prendre, compte tenu des alternatives auxquelles je faisais face.

«Et puis vous devenez ce genre d’aimant putain de honte. C’est comme si vous n’étiez pas censé riposter, vous n’êtes pas autorisé à vous défendre.

“Vous êtes censé baisser la tête à nouveau de honte et dire:” Je me suis fait ça moi-même “.”

En savoir plus sur le soleil DÉTAILS DU CODE VESTIMENTAIRE Je me suis fait virer du gymnase pour ma tenue “inappropriée” RISE ‘N’ SHINE Toby Carvery ramène un élément populaire du menu du petit-déjeuner après un contrecoup

Madga a joué dans Kath & Kim dans les années 90, avec la sitcom récemment rendue disponible pour être regardée à nouveau sur Netflix.

Kath et Kim sont disponibles sur Netflix depuis le 28 juillet 2018.

La sitcom télévisée primée à plusieurs reprises s’est étendue sur quatre saisons, qui sont toutes disponibles en streaming maintenant, et plus tard un téléfilm et un long métrage.

Télévision vivante

Magda a joué Sharon (à droite) dans Kath & Kim[/caption]