L’actrice attend des jumeaux avec Philip Schneider – Hollywood Life

Crédit d’image : Rob Latour/Shutterstock

félicitations à Hilary Swank et son mari Philippe Schneider! L’actrice oscarisée de 48 ans vient de révéler que le couple attend des jumeaux ! Hilary était l’invité de Bonjour Amérique le mercredi 5 octobre, lorsqu’elle a fait l’annonce passionnante, en disant: “C’est tellement agréable de pouvoir en parler et de le partager.”

.@HilarySwank va être une maman de DEUX ! Toutes nos félicitations! ❤️ https://t.co/kWY5S6eOU4 pic.twitter.com/kzuG8NkpdF – Bonjour l’Amérique (@GMA) 5 octobre 2022

“C’est quelque chose que je voulais depuis longtemps et ma prochaine chose est que je vais être maman”, a poursuivi le Les garçons ne pleurent pas étoile. « Et pas seulement d’un, mais de deux. Je ne peux pas y croire.

Hilary est également apparu sur Vivre avec Kelly et Ryan après GMA et a dit qu’elle n’avait pas laissé l’équipe de production sur son nouveau spectacle Quotidien de l’Alaska savoir qu’elle était enceinte jusqu’à son annonce, même si elle est dans son deuxième trimestre. Elle a ensuite expliqué comment cela se rapprochait d’être un secret connu sur le plateau de toute façon.

«Mes vêtements ont commencé à ne plus aller alors j’ai dû, l’autre jour… couper [my jeans] ouvert. Et puis j’ai mis une veste qui n’était pas dans la continuité », a expliqué l’actrice en riant. “Et [they] est venu et a dit: ‘Ce n’est pas dans la continuité.’ J’ai dit, ‘Oh, je pense que ça marche.’ ‘Ce n’est pas le cas.’ ‘Non, c’est vrai. Je vais le faire fonctionner. Elle dit : ‘Si vous êtes un producteur exécutif, vous pouvez le faire, mais c’est bizarre.’ ”

Hilary a poursuivi en disant qu’il n’était pas si surprenant qu’elle soit enceinte de jumeaux car ils courent à la fois dans sa famille et dans celle de son mari, ajoutant qu’ils sont tous les deux “tellement excités” pour la prochaine phase de leur vie. « C’est une telle bénédiction. C’est un miracle total. C’est incroyable », a-t-elle déclaré.

