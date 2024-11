L’actrice anti-vax des « Sopranos » affirme que « la moitié d’Hollywood » va voter pour Trump

L’actrice Drea de Matteo affirme qu’elle est loin d’être la seule partisane de Donald Trump à Hollywood.

Dans un entretien avec Variétéelle a parlé de son soutien au GOP et a critiqué le reste d’Hollywood pour avoir encouragé Kamala Harris.

De Matteo est surtout connue pour son rôle de longue date d’Adriana La Cerva dans « Les Sopranos », pour lequel elle a remporté un Emmy en 2004. Elle dit que le travail s’est tari pour elle après avoir dénoncé le vaccin contre le COVID-19.

«Je suis un hippie. Je ne voulais pas me faire vacciner. Je voulais attendre pour voir quel serait le résultat », a-t-elle déclaré. « Sans appel téléphonique ni e-mail. Je viens de me le dire par l’intermédiaire de mon manager, et c’est tout. Je ne pouvais plus travailler.

Elle a déclaré que les adieux brusques des agents et des amis l’avaient éloignée de son soutien à Joe Biden, pour qui elle avait voté en 2020.

«J’étais seul. Et puis j’ai commencé à me faire de nouveaux amis qui ressentaient la même chose », a-t-elle expliqué.

Elle est convaincue que son statut de partisane de MAGA l’empêche de participer à l’industrie – elle a partagé avec Variety qu’elle avait ouvert un compte OnlyFans pour payer ses factures – mais elle dit qu’elle n’est pas seule dans ses convictions.

«Les gens que je côtoie, beaucoup de libéraux votent pour Trump. Je pense que la moitié d’Hollywood vote pour Trump », a déclaré de Matteo.

En effet, des acteurs comme Zachary Levi, Mel Gibson et Dennis Quaid ont défendu l’ancien président. Des stars comme Jennifer Aniston, Julia Louis-Dreyfus, Spike Lee, Arnold Schwarzenegger et bien d’autres ont apporté leur soutien à Harris.

Les partenaires des « Sopranos » de De Matteo Michael Impérioli et Lorraine Bracco ont toutes deux publiquement soutenu le vice-président, cette dernière menant un appel de fonds Zoom « Paisans pour Kamala » en août.

L’actrice de « Desperate Housewives », qui se décrit comme pro-choix, a déclaré qu’elle n’acceptait pas non plus la défense passionnée des droits reproductifs par ses collègues.

« Ils sont préoccupés par cette question. Quand nous sommes au bord d’une guerre mondiale, tu veux parler de tes filles ? dit-elle. « Les choses sont allées si loin dans la direction pro-choix que cela est devenu une sorte d’aberration des droits pour lesquels les femmes se sont battues, où ces droits ne ressemblent même plus à des droits humains. »