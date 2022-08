L’actrice Anne Heche dans le coma avec de graves brûlures après un accident de voiture enflammé

L’actrice hollywoodienne Anne Heche est restée hospitalisée dans un état critique, dans le coma et connectée à un appareil respiratoire lundi, quatre jours après avoir été grièvement blessée dans un violent accident de voiture à Los Angeles, a déclaré un porte-parole de l’artiste.

Heche, 53 ans, a été hospitalisée peu de temps après que la voiture compacte qu’elle conduisait est devenue incontrôlable dans un quartier de Westside à Los Angeles vendredi matin, a pénétré dans une maison et a pris feu, selon la police.

Personne à l’intérieur de la maison n’a été blessé, mais l’impact a mis le feu à l’habitation, nécessitant l’intervention de dizaines de pompiers.

Un porte-parole du département de police de Los Angeles a déclaré lundi que la cause et les circonstances de l’accident faisaient toujours l’objet d’une enquête.

Heche est dans le coma et n’a pas repris connaissance peu de temps après l’accident, a déclaré Michael McConnell, membre de la société de gestion des talents de Los Angeles qui la représente, Zero Gravity Management.

“En ce moment, elle est dans un état extrêmement critique”, a-t-il déclaré à Reuters dans un SMS, notant que Heche “a des lésions pulmonaires importantes nécessitant une ventilation mécanique et des brûlures nécessitant une intervention chirurgicale”.

Le Los Angeles Times a cité un propriétaire de salon de Venice Beach, Richard Glass, racontant une visite de Heche dans son magasin peu avant l’accident, la décrivant comme “une gentille petite fille” alors qu’elle achetait une perruque rouge vendredi matin.

De gauche à droite, Heche est montré avec Ellen DeGeneres lors d’une collecte de fonds en octobre 1999 pour le président Bill Clinton à Los Angeles. (Reuters)

Heche s’est fait connaître pour son travail primé aux Emmy sur le drame télévisé de jour Un autre monde et a ensuite joué dans d’autres rôles à l’écran, y compris la série HBO Suspendu et des films comme Promener le chien et Rapides des cèdres.

Elle a fait les gros titres des tabloïds à la fin des années 1990 pour une relation avec la comédienne Ellen DeGeneres à l’époque où DeGeneres est devenue publiquement lesbienne. Après leur séparation, Heche a épousé le caméraman Coleman Laffoon, mais ils ont ensuite divorcé, et elle a passé quelques années après cela dans une relation avec l’acteur James Tupper, sa co-vedette dans l’émission télévisée de courte durée. Hommes dans les arbres.