L’actrice animale Rashmika Mandanna fait cela pour maintenir sa silhouette mince et tonique

La beauté sud-indienne Rashmika Mandanna fait la une des journaux ces jours-ci. L’actrice est prête à être vue aux côtés de Ranbir Kapoor dans le prochain drame de gangsters Animal. Rashmika jouera le rôle de la principale dame du film à suspense. Les fans sont ravis de voir la nouvelle paire à l’écran de Rashmika & Ranbir. Eh bien, la diva du sud de l’Inde est connue pour ses talents d’actrice et son charme impeccables. Elle n’est pas seulement admirée pour son grand jeu d’acteur, mais aussi pour son corps attrayant et tonique. L’actrice de Pushpa fait beaucoup d’efforts pour maintenir ce corps mince. Regardez la vidéo pour connaître ses secrets sur l’alimentation et la forme physique.