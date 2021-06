L’actrice Angira Dhar épouse le réalisateur de Love Per Square Foot Vinay Tiwari, le couple révèle qu’ils se sont mariés en avril – Voir les photos de mariage | Nouvelles des gens

New Delhi: l’actrice de Bollywood Angira Dhar et le réalisateur de Love Per Square Foot Vinay Tiwari se sont mariés, et cela aussi en avril. Oui, le couple a réussi à garder leur mariage secret pendant tout ce temps et a finalement annoncé la nouvelle de leur mariage avec de belles photos sur les réseaux sociaux.

Anand Tiwari a écrit : Le 30-04-21, Angira et moi avons scellé notre amitié dans un mariage, avec notre famille, nos amis les plus proches et Dieu comme témoin. Avec la vie qui se débloque lentement autour de nous, nous voulions débloquer ce bonheur avec vous

L’actrice Angira Dhar, une Pandit du Cachemire, portait un sari rouge avec des boucles d’oreilles traditionnelles Dejahur le jour de son mariage. Vêtue d’une tenue rouge vif, Angira était magnifique en tant que mariée. Le marié a souri dans son sherwani et safa blanc cassé-doré.

Leurs photos de mariage sont devenues virales sur Internet alors qu’elles échangent quelques moments francs capturés lors des rituels.

Plusieurs stars de Bollywood ont béni et félicité le couple. D’Ayushmann Khurrana, Konkona Sensharma, Rasika Dugal à Soha Ali Khan, Saba Ali Khan, Nimrat Kaur, Sophie Choudry et Katrina Kaif – tous ont souhaité bonne chance au duo.

Sur le plan professionnel, elle a fait ses débuts au cinéma en 2013 avec un film intitulé Ek Bura Aadmi, avec Arunodaya Singh et Raghuvir Yadav. En 2015, elle a été vue dans la série Web « Bang Baaja Baarat » qui a fait sa renommée. Angira Dhar a été vue pour la dernière fois dans Vidyut Jammwal avec Commando 3.

Elle sera ensuite vue dans la production d’Ajay Devgn ‘Mayday’ avec Amitabh Bachchan.

Plus tôt ce mois-ci, l’actrice Yami Gautam a annoncé son mariage avec le réalisateur d’Uri Aditya Dhar. C’était aussi une affaire intime avec seulement la famille et les amis proches présents.