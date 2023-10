L’actrice américaine Suzanne Somers est décédée à 76 ans

Suzanne Somers, l’actrice connue pour avoir joué Chrissy Snow dans la série télévisée La Compagnie des Troisainsi que ses activités commerciales, est décédée à 76 ans.

Somers souffrait d’un cancer du sein depuis plus de 23 ans et est décédée dimanche matin, a déclaré sa famille dans un communiqué fourni par son publiciste de longue date, R. Couri Hay. Son mari Alan Hamel, son fils Bruce et d’autres membres de sa famille immédiate étaient avec elle.

« Sa famille était réunie pour célébrer son 77e anniversaire le 16 octobre », indique le communiqué. « Au lieu de cela, ils célébreront sa vie extraordinaire et voudront remercier ses millions de fans et de followers qui l’ont beaucoup aimée. »

En juillet, Somers a partagé sur Instagram que son cancer du sein était réapparu.

« Comme n’importe quel patient atteint d’un cancer, quand vous ressentez ce redouté : ‘C’est revenu’, vous avez un creux dans l’estomac. Ensuite, j’ai enfilé mon équipement de combat et je pars à la guerre », a-t-elle déclaré. Divertissement ce soir à l’époque. « C’est un champ de bataille familier pour moi et je suis très coriace. »

Somers a été diagnostiqué pour la première fois en 2000 et souffrait également d’un cancer de la peau. Elle a été critiquée pour son recours à ce qu’elle décrit comme un mode de vie biologique et sans produits chimiques pour lutter contre les cancers.

Somers est apparu dans de nombreuses émissions de télévision dans les années 1970, notamment Les dossiers Rockford, Force Magnum et L’homme qui valait six millionsmais son rôle le plus célèbre est venu avec La Compagnie des Troisdiffusé sur ABC de 1977 à 1984. Elle a également joué le rôle de la mère dans la sitcom pour enfants de longue date Pas à pas.