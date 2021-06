La semaine dernière, la star de The Office, et Unbreakable Kimmy Schmidt, a été critiquée lorsque des photos d’elle – 19 à l’époque et étudiante à l’Université de Princeton – ont été couronnées. « Reine de l’amour et de la beauté » au Bal du Prophète Voilé, maintenant appelé la Foire Saint Louis, en 1999.

Elle a poursuivi en disant qu’elle « sans équivoque » a déploré, dénoncé et rejeté la suprématie blanche et a poursuivi en disant que, à cause de sa « race et privilège » elle avait bénéficié de ce qu’elle a décrit comme un système inégalitaire.

La Veiled Prophet Organization – qui se décrit comme civique et philanthropique – a été fondée en 1878 par un ancien officier confédéré et d’autres éminents Blancs de Saint-Louis et n’a autorisé les Blancs à participer que jusqu’en 1979.

Il organise chaque année un bal des débutantes à St Louis, Missouri, où un membre de l’organisation est choisi comme le « Prophète voilé » pour présider le bal et choisir le « Reine de l’amour et de la beauté » parmi les participants au gala. Kemper – qui vient d’une famille du Missouri qui comprend des banquiers et des chefs d’entreprise – était un candidat approprié pour devenir la reine du Veiled Prophet Ball.

Au milieu de la réaction, la Veiled Prophet Organization a publié une déclaration au magazine People, rejetant les allégations de racisme et d’élitisme, et le disant « favorise l’inclusion, la diversité et l’égalité » dans la région. L’organisation a ajouté qu’elle reconnaissait son passé et s’excusait sincèrement pour le « actions et images » de son histoire, en admettant que son « le manque de sensibilisation culturelle était et est mauvais ».

Après l’apparition des photos de Kemper lors de la cérémonie de 1999, des utilisateurs de Twitter l’ont accusée de racisme, certains allant même jusqu’à l’appeler une « KKK reine de beauté », se référant à des images de membres portant des vêtements blancs, le blanc ayant également été la couleur du costume porté par le groupe suprémaciste blanc américain le Ku Klux Klan.

