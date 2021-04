AMANDA Redman exhorte les Britanniques à aider un enfant sur six dans le monde qui ne va pas à l’école.

L’actrice a présenté une vidéo mettant en évidence la différence que l’éducation peut faire pour les enfants démunis.

L'actrice Amanda Redman exhorte les Britanniques à aider un enfant sur six dans le monde qui ne va pas à l'école

Barsha Rai, 10 ans, pose pour une photo à l'intérieur d'une salle de classe de son école à Heluwabesi, Népal

La campagne de la star de Good Karma Hospital vise à transformer la vie des jeunes à travers l’Asie.

Dans un coup de pouce majeur, le gouvernement britannique s’est engagé à égaler les dons jusqu’à 2 millions de livres sterling jusqu’à la fin du mois de juillet.

Amanda, sur le point de retourner au Sri Lanka pour jouer le rôle du Dr Lydia Fonseca dans la quatrième série du drame médical à succès ITV, a raconté son lien profond avec l’Asie, où sa mère est née et où elle a grandi.

L’homme de 63 ans a déclaré au Sun: «L’année écoulée a été difficile pour nous tous, confrontant des millions de personnes à la tragédie et à la perte. Les enfants ici au Royaume-Uni ont manqué des mois d’école et il leur a été difficile de suivre les cours à la maison, même avec «Zoom».

«Cette perte d’apprentissage, causée par Covid-19, m’a obligé à réfléchir sur les enfants que j’ai rencontrés au Népal à la suite du tremblement de terre de 2015.

«Je me souviens très bien d’avoir rencontré une jeune maman, Sunita, et ses deux filles qui avaient presque tout perdu. Ils se réfugiaient dans un poulailler, qui était tout ce qui restait de leur maison.

«Sunita m’a dit que la seule chose qu’elle souhaitait, c’était que ses filles aillent à l’école pour qu’elles aient un avenir meilleur.»

United World Schools a ouvert un certain nombre d'écoles au Népal pour offrir une éducation aux communautés des villages éloignés, empêchant ainsi de nombreux enfants de se marier avec des mineurs et de travailler des enfants.

Barsha Rai porte une cravate alors qu'elle se prépare pour l'école

Barsha Rai, 10 ans, joue avec une amie pendant une pause à son école

Boîte à crayons de Barsha Rai

Amanda, qui a également joué dans New Tricks de BBC1, a raconté comment le coronavirus a fermé les écoles du Népal pendant neuf mois.

Elle a déclaré: «Pour les enfants vivant dans ces communautés éloignées où il n’y a pas de« Zoom »et peu de technologie, il a été presque impossible d’apprendre.

«Les Nations Unies ont estimé que 24 millions d’enfants dans le monde pourraient ne jamais retourner à l’école après la pandémie, victimes d’un mariage précoce ou d’une vie de pauvreté. Cela signifie également que les progrès mondiaux en matière d’accès à l’éducation seront repoussés d’une décennie entière. »

La star, qui a reçu des nominations aux BAFTA pour ses rôles dans At Home with the Braithwaites et Tommy Cooper: Not Like That, Like This, a expliqué pourquoi elle avait soutenu la collecte de fonds Happily Ever Smarter de United World Schools.

Elle a ajouté: «Ils ont déjà atteint 43 000 enfants dans les régions les plus reculées d’Asie en construisant des écoles, en les dotant de ressources et en formant des enseignants locaux – et leur objectif est d’atteindre des milliers d’autres enfants avec une éducation qui change leur vie.»

Surya Bahadur Thapa, 52 ans, enseigne aux élèves de la United World Schools Heluwabesi School

L'écriture de Barsha Rai dans son cahier en décembre 2020

Barsha Rai passe devant les bois alors qu'elle se dirige vers son école

Dans le cadre de la campagne, Amanda a enregistré une voix off pour partager l’histoire inspirante de Kanchi, 10 ans dans la campagne du Népal, qui veut aller à l’école.

Amanda, mariée d’abord à l’acteur de Spooks and Hustle, Robert Glenister, et maintenant au designer Damian Schnabel, a déclaré: «C’est absolument stupéfiant d’apprendre que même en 2021, un enfant sur six dans le monde ne va pas à l’école.

«Et dans les régions éloignées ciblées par United World Schools, moins d’un tiers des enfants terminent leurs études primaires.

«Nous pensons qu’avoir une éducation est une chose tellement fondamentale, et quelque chose à laquelle chaque enfant a droit, mais pour beaucoup, c’est toujours un luxe. J’espère qu’ensemble, nous pourrons donner à des milliers d’autres enfants, comme Kanchi, une chance d’avoir un avenir meilleur et plus sûr. »

United World Schools (UWS) a lancé Happily Ever Smarter pour collecter 2 millions de livres sterling pour construire, doter en ressources et équiper 70 nouvelles écoles, former 375 habitants locaux en tant qu’enseignants communautaires et atteindre 10 000 enfants de plus avec une éducation.

Faites un don pour aider les enfants à vivre Happy Ever Smarter avant le 29 juillet 2021 et le gouvernement britannique doublera vos dons, pour atteindre encore plus d’enfants dans les régions reculées d’Asie avec une éducation qui changera leur vie.