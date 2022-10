L’actrice accueille un deuxième enfant

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Les félicitations s’imposent pour Mandy Moore et son mari Taylor Orfèvre! L’heureux couple a accueilli leur deuxième enfant ensemble et a annoncé l’heureuse nouvelle le vendredi 21 octobre via sa page Instagram. « Ozzie est là ! Oscar Bennett Orfèvre est arrivé un peu en retard mais avec beaucoup d’aplomb (et une livraison plus facile / plus rapide que son grand frère, pour le plus grand plaisir de ses parents) », a-t-elle écrit dans sa légende, y compris une jolie photo en noir et blanc des fiers nouveaux parents et de leur fils. “Tous les adages sont vrais : nos cœurs ont doublé de volume et l’immédiateté de l’amour est stupéfiante. Il est au-delà des mots et nous sommes très reconnaissants envers notre famille de quatre personnes ! dit-elle aussi.

Plus à propos Mandy Moore

En juin, l’actrice et son beau musicien, qui partagent également un fils de deux ans Auguste Harrison, ont annoncé leur grossesse avec une jolie publication Instagram qui présentait un cliché d’août, qui passe par Gus, dans un adorable t-shirt qui disait “Big Brother”. Mandy a poursuivi en disant à quel point elle était ravie de l’arrivée du bébé. “Un chapitre incroyablement fondateur de ma vie vient de se terminer et le suivant, en tant que mère de deux enfants, est sur le point de commencer”, a-t-elle légendé le message. «Et sommes-nous toujours aussi profondément reconnaissants et excités. Baby Boy Goldsmith #2 arrive cet automne ! Elle a ajouté: “” La tournée va être légèrement différente de ce à quoi je m’attendais mais je ne peux pas attendre et Gus va être le MEILLEUR grand frère. “

Taylor a également partagé la photo de Gus sur son Instagram, réitérant la partie “meilleur grand frère” et ajoutant que Mandy serait la “meilleure maman de deux”. Il a jailli dans la légende: “Il y a de fortes chances que je sois la personne la plus heureuse et la plus chanceuse que vous connaissiez (ou que vous suiviez simplement) et maintenant nous allons le doubler.”

Mandy et Taylor, qui est le leader du groupe de folk-rock américain Dawes, s’est marié en 2018 lors d’une cérémonie privée dans le jardin de l’actrice à Pasadena. Trois ans plus tard, en février 2021, le couple accueille Gus. “Gus est là”, écrivait Mandy à l’époque sur les réseaux sociaux. « Notre gentil garçon, August Harrison Goldsmith. Il a été ponctuel et est arrivé à la date prévue pour le plus grand plaisir de ses parents. Nous étions prêts à tomber amoureux de toutes sortes de manières inédites, mais cela va au-delà de tout ce que nous aurions pu imaginer.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant