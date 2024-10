L’actrice acclamée (et experte en comportementalisme animal) Isabella Rossellini révèle son meilleur conseil en matière de soins aux chiens

L’actrice de « Death Becomes Her » est titulaire d’une maîtrise en éthologie, « qui est la science du comportement animal », a-t-elle déclaré à PEOPLE.

Isabelle Rossellini

Beaucoup de gens savent Isabelle Rossellini en tant que mannequin et actrice légendaire, mais certains ne connaissent pas son deuxième acte en tant que comportementaliste animale.

Rossellini, 72 ans, a comparu mardi 22 octobre à la Musée des Sciences à Boston pour une discussion avec le Dr Brian Hare, auteur de Jardin d’enfants pour chiots : la nouvelle science de l’élevage d’un bon chien.

Dans le débat, le La mort lui convient actrice a parlé de son amour pour le dressage des chiens d’assistance et a révélé le visiteur canin inattendu qu’elle a accueilli un Noël alors qu’elle faisait du bénévolat pour le Fondation des chiens-guides.

« En général, ils m’envoient une chienne enceinte deux semaines avant qu’elle n’ait les chiots. Ensuite, elle a les chiots, et je renvoie tout le monde à la Fondation des chiens-guides lorsqu’ils ont six semaines. [for training] », a expliqué Rossellini à la foule. « Il y a deux ans, ils m’ont appelé le jour de Noël et je suis catholique. Ils ont dit : « Il y a un chien d’élevage qui n’a pas d’endroit où rester. » J’ai dit : ‘Bien sûr, Rosie peut venir !' »

Rosie a eu 12 chiots dans sa première portée et 4 dans sa seconde. Rossellini prévoit d’adopter Rosie comme animal de compagnie bien-aimé une fois que le chiot aura pris sa retraite de l’élevage de futurs chiens-guides par l’intermédiaire de la Guide Dog Foundation.

La fille de l’actrice Ingrid Bergman et le cinéaste Robert Rossellinile Conclave étoile dit qu’elle n’a « jamais été sans chien » dans sa vie.

« J’ai toujours eu des chiens, des chats, des hamsters et des petits oiseaux », a déclaré Rossellini à PEOPLE. « En grandissant et en travaillant moins comme mannequin et actrice, je suis retournée à l’université et j’ai terminé ma maîtrise en éthologie, la science du comportement animal. »

Depuis 20 ans, Rossellini s’est porté volontaire pour aider à élever les futurs chiens d’assistance. Les animaux aident des personnes allant des anciens combattants souffrant du SSPT à ceux vivant avec une déficience visuelle. En plus du chien dont Rossellini s’occupe pour la Fondation des chiens-guides, elle possède deux chiens métis : Darcy, qui est formé comme acrobate, et Pinnochio, un chien de sauvetage que Rossellini a trouvé dans la rue.

Bien qu’elle ne se consacre pas à une race spécifique, Rossellini a déclaré qu’elle aimerait un jour avoir un chien de berger pour l’aider avec les moutons qu’elle élève dans sa ferme, où elle est également rejointe par des poulets, des chèvres et même des abeilles. (« Ils ne sont pas très amicaux », note-t-elle.)

Concernant ses conseils d’experts pour élever des chiens, Rossellini recommande aux gens de choisir leur futur chiot en fonction du tempérament du chien plutôt que de son apparence.

« Je pense qu’il y a une grande ignorance à propos des chiens, et de nos jours, nous les sélectionnons généralement pour leur apparence, ce qui est mauvais. Nous sélectionnons en fonction de leur tempérament plutôt que de leur apparence », a expliqué Rossellini. « Nous avons créé des bouledogues, des bouledogues français et des bouledogues anglais, mais ces chiens souffrent énormément car ils ne peuvent pas respirer. Mais nous les avons élevés de cette façon parce que nous aimons leur apparence et que le chien a d’énormes difficultés. »

Rossellini recommande à ceux qui adoptent leur prochain chien issu d’un sauvetage de discuter avec le refuge du type de chiot qui conviendrait le mieux à leur famille.

« Si vous adoptez un chien, vous pouvez dire : ‘J’ai des enfants, j’ai des chats’, et ils pourront trouver un chien qui correspond à votre style de vie, plutôt que de simplement choisir le chien qui a l’air mignon », a noté Rossellini.

