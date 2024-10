L’actrice à la voix puissante réagit à l’élimination surprise du chanteur masqué

Cette actrice de longue date et drôle de femme parle de son élimination, naviguant sur scène avec le « grand fourgon » de Snowbird et faisant le spectacle pour mettre le juge Ken Jeong « hors de sa misère » après avoir deviné son nom au cours des saisons passées.

Nous sommes sur le point de plonger dans le territoire des spoilers sérieux pour la deuxième semaine de The Masked Singer, révélant qui a été démasqué après son élimination.

Si vous n’avez pas regardé et souhaitez garder la surprise, revenez ici après avoir regardé l’épisode… vous êtes prévenu !

Pour Yvette Nicole Brownapparaissant sur Le chanteur masqué C’était l’occasion de revenir à son premier amour – le chant – malgré son élimination choquante mercredi soir.

Alors que beaucoup connaissent la drôle de femme pour ses rôles à la télévision et au cinéma dans Communauté, À l’envers : 2, Drake et Josh et bien plus encore, ses talents de chanteuse rivalisent avec le talent qu’elle a devant la caméra.

Inspirée en partie par son fiancé, Anthony Davis, Brown a déclaré à TooFab que mettre un masque et se pavaner TMS sur scène alors que Showbird lui a permis de revisiter une partie d’elle-même qu’elle aime tant, sans pression supplémentaire.

« C’était comme enfiler votre paire de chaussures de tennis préférée qui avait été cassée. Je me disais : ‘Oh, hé, mon ami. Je me souviens de toi. Je me souviens de ce que ça fait. Je me souviens de la joie de ça' », Brown dit de chanter à nouveau. « Parce que pour moi, je n’ai jamais fait partie de ces gens qui disaient : « Je veux être le meilleur ». Il n’a jamais été question de ça. J’aime juste la musique. »

Elle a poursuivi : « J’aime l’harmonie et j’aime le phrasé et les paroles. J’aime tout ça. Et donc avoir reçu un petit cadeau avec lequel Dieu m’a béni pour pouvoir participer à ce que j’aime est tellement un délice. C’était donc amusant de pouvoir refaire ce que j’aime. »

Retrouver la musique, tout comme retrouver l’amour avec Davis, a rappelé à Brown que la vie n’est pas finie et l’a également aidée dans sa décision de faire la série.

« Les choses peuvent arriver à tout moment et les miracles sont toujours possibles et retarder n’est pas un déni, toutes ces choses. Et donc si j’ai mis l’amour de côté et que je pensais que c’était fini et que ce n’était pas le cas, qu’ai-je mis de côté d’autre que je pensais C’était fini et ce n’était pas fini ? Et donc la musique était quelque chose que j’avais mis de côté et je pensais que c’était fini, alors peut-être que ce n’est pas fini non plus », a-t-elle partagé. « J’étais terrifié à l’idée de chanter comme moi-même sur Le chanteur masquémais je l’ai quand même fait. J’en suis donc au point maintenant où je me dis : « Voyons quelle est la prochaine chose un peu terrifiante qui arrive. Sûr, juste terrifiant. Et voyons. Et peut-être que ce sera aussi un oui pour l’une de ces choses. »

Cela ne lui faisait pas de mal non plus d’avoir une amie de longue date à la table des juges : elle Communauté co-star, Ken Jeongqui devine Brown comme candidat depuis des saisons maintenant, ce soir inclus.

« Il m’a deviné sur le Chanteur masqué pendant environ 12 saisons, et me demandant dans les coulisses : « Le feriez-vous un jour ? pendant environ 12 saisons, donc j’ai senti que c’était le moment de le sortir de sa misère et enfin de faire la série pour lui », a plaisanté Brown, lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle avait décidé de finalement faire la série.



Mais avec une voix aussi forte et une connexion à la table des juges, c’était un peu surprenant de voir Brown rentrer chez lui la deuxième semaine.

« C’était un choc et pas parce que je me disais : « Je vais bien ». Mais juste parce que, vous savez, je viens d’avoir le pied marin et j’avais déjà répété ma troisième chanson et j’étais prête à revenir et à en faire plus », a-t-elle expliqué. « Mais tout le monde est génial dans la série, et tout le monde consacre son temps et travaille dur. Et on ne sait jamais quand son numéro est haut, mais en fait, je pense que c’était le temps parfait. J’ai pu vivre l’expérience, je je dois surprendre Ken.

« Et c’était aussi une période très difficile pour mon père », a poursuivi Brown. « Je suis une aide-soignante. C’était donc en quelque sorte le bon moment pour venir, faire un saut, puis retourner à la vraie vie et prendre soin de mon papa »

« Mais j’ai été surprise. Ouais, j’ai été surprise », a-t-elle ajouté.



Quant à la coupe Showbird, c’était un peu difficile à naviguer – mais Brown a donné l’impression que c’était facile.

« Vous savez, c’est un peu effrayant parce que je voyais à travers son petit bec. Et je ne pouvais pas, parce que j’avais un harnais et j’avais ce gros fourgon de queue derrière moi, je ne pouvais pas baisser la tête pour voir où je me trouvais. allait », a expliqué Brown. « J’ai donc dû évaluer où se trouvait la fin de la scène, où étaient les danseurs, parce qu’on ne peut voir que comme ça. J’ai dû évaluer où se trouvait tout le monde. Et je priais juste pour ne pas balayer avec ce gros faire du caboose et assommer l’un des merveilleux danseurs. Donc il y a toute cette pression dans votre esprit et puis vous voulez aussi avoir l’air bien. Vous savez, vous ne pouvez pas laisser passer le fait que vous soyez nerveux à propos de toutes ces autres choses. entrer dans votre voix. C’était donc un défi difficile, mais je pense que je m’en suis bien sorti.

Quant à savoir si elle s’attend à avoir des nouvelles de son autre Communauté co-stars après la diffusion de l’émission, Brown a déclaré qu’il était probable, avec la co-star, Joël McHale déjà dans le secret alors qu’il lui servait TMS ambassadrice, la présentant avant sa prestation.

« Joel savait que je faisais la série et j’attends de voir, nous avons une discussion de groupe très animée. Je n’ai encore entendu personne dire : ‘Êtes-vous Showbird ?’ Donc je pense que soit ils n’ont pas encore compris, soit qu’ils attendent la grande révélation pour dire : « Je l’ai toujours su » », a-t-elle partagé. « Mais nous avons passé tellement de temps ensemble Communauté. Ils connaissent tous ma voix. Ils savent à quoi je ressemble. Ils savent comment je marche. Personne ne serait surpris que ce soit moi. Ils me devineraient. Ce sera intéressant de voir quelle est leur réaction. »

Pendant que TooFab a parlé à McHale en mars à propos du prochain Communauté Le film, dont il a dit qu’il devait entrer en production cette année, les choses n’ont malheureusement pas avancé aussi vite qu’ils l’espéraient, mais Brown a dit que cela ne veut pas dire que cette année est hors de question !



« C’est un truc. Je ne sais pas. Je ne pense pas que Joel vous mentait parce que le plan était de le tourner cette année », a admis Brown. « Mais la grève… et puis les plannings de tout le monde ont été en quelque sorte réorganisés. Je ne sais pas si tout le monde sera libre à temps pour tourner cette année. »

« Je dirai ceci, le film va être tourné. Cela va arriver. Nous avons un scénario et tout le monde est d’accord », a-t-elle promis. « Et nous venons également de recevoir cette incitation que Los Angeles vous donne pour tourner ici. Nous venons de recevoir cette incitation. Donc cela pourrait encore arriver. Cela pourrait encore arriver cette année. Je sais juste que cela se produit. »

The Masked Singer est diffusé le mercredi à 20 h HE/PT sur Fox.