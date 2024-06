L’activité sexuelle pourrait aider à protéger les mères des effets du stress chronique sur la santé métabolique

Une nouvelle étude suggère que l’activité sexuelle pourrait aider à protéger les individus des conséquences métaboliques du stress chronique. La recherche, publiée dans la revue Psychoneuroendocrinologie, ont examiné les effets amortisseurs de stress de l’activité sexuelle chez les mères s’occupant d’enfants atteints de troubles du spectre autistique (TSA). Les résultats indiquent que les mères sexuellement actives avaient des niveaux plus sains d’hormones métaboliques clés par rapport à leurs homologues sexuellement inactives.

On sait que le stress chronique provoque des changements importants dans le cerveau et le corps, entraînant divers problèmes de santé, notamment des perturbations de la régulation métabolique. Cela peut entraîner des problèmes à long terme tels que l’obésité et le diabète de type 2. Des recherches antérieures ont indiqué que l’activité physique peut aider à atténuer ces effets.

Cependant, le rôle d’autres facteurs liés au mode de vie, comme l’activité sexuelle, a été moins exploré. Étant donné les puissants effets anti-stress de l’activité sexuelle, les chercheurs ont cherché à déterminer si elle pouvait servir de tampon contre les impacts métaboliques négatifs du stress chronique.

« Compte tenu des conséquences délétères que le stress chronique peut avoir sur la santé métabolique, il est crucial d’explorer les facteurs de protection. En tant que chercheur en relations, je suis particulièrement intéressé par la façon dont divers aspects de nos expériences relationnelles pourraient jouer un tel rôle protecteur », a expliqué l’auteur de l’étude. Parc Yoobinchercheur postdoctoral à l’Université de Californie à San Francisco.

« L’activité sexuelle est apparue comme un candidat prometteur en raison de ses effets anti-stress et de son impact positif sur des processus tels que le sommeil, qui peut souffrir du stress et provoquer à son tour des problèmes métaboliques. À notre connaissance, aucun travail antérieur n’a examiné si l’activité sexuelle pouvait atténuer les effets biologiques du stress. Cette recherche était donc de nature exploratoire et visait à combler cette lacune.

Les chercheurs se sont concentrés sur les mères d’enfants atteints de TSA, qui subissent des niveaux de stress chronique plus élevés que les mères d’enfants au développement typique. L’étude a inclus 183 femmes âgées de 20 à 50 ans, avec au moins un enfant âgé de 2 à 16 ans. Ces femmes ont été divisées en groupes de stress élevé et de faible stress selon qu’elles avaient ou non un enfant diagnostiqué avec un TSA et leurs scores sur l’échelle de stress perçu.

Les participants ont subi des évaluations à quatre moments différents : référence, 9 mois, 18 mois et 24 mois. Au cours de ces évaluations, les participants ont effectué des visites à la clinique et des études de journal de 7 jours. Les chercheurs se sont concentrés sur les données des suivis de 18 et 24 mois, car il s’agissait des seuls moments comportant des questions sur l’activité sexuelle.

L’activité sexuelle a été mesurée en demandant quotidiennement aux participants s’ils avaient eu des relations sexuelles la nuit précédente. Ceux qui ont déclaré une activité sexuelle au moins une fois au cours de chaque période du journal ont été considérés comme sexuellement actifs. L’analyse finale a porté sur 101 participants qui étaient constamment sexuellement actifs ou inactifs au cours des semaines d’étude.

L’étude a mesuré plusieurs indicateurs métaboliques clés, notamment l’insuline, la résistance à l’insuline, la leptine et la ghréline. Des échantillons de sang ont été prélevés lors de visites matinales à jeun pour évaluer ces hormones. De plus, les chercheurs ont pris en compte d’autres variables telles que l’activité physique et la satisfaction relationnelle pour voir si elles chevauchaient les effets de l’activité sexuelle.

Les résultats ont montré des différences significatives dans la santé métabolique entre les mères très stressées et celles peu stressées. Les mères très stressées présentaient des niveaux d’insuline et de résistance à l’insuline plus élevés et des niveaux de ghréline plus faibles que les mères peu stressées. Cependant, ces différences étaient notamment influencées par l’activité sexuelle.

Parmi les mères sexuellement inactives, le groupe très stressé présentait des résultats métaboliques bien pires que le groupe peu stressé. En revanche, les mères sexuellement actives ne présentaient pas de différences significatives dans leurs profils métaboliques en fonction de leur niveau de stress. Cela suggère que l’activité sexuelle pourrait atténuer les effets métaboliques néfastes du stress chronique, aidant ainsi à maintenir des niveaux d’insuline et de ghréline plus sains.

Les chercheurs ont également examiné le chevauchement potentiel de ces effets avec l’activité physique et la satisfaction relationnelle. Il a été constaté qu’un exercice vigoureux avait des effets similaires d’atténuation du stress sur l’insuline et la résistance à l’insuline, mais un exercice léger et modéré n’a pas montré ces avantages. En revanche, la satisfaction relationnelle n’a pas d’influence significative sur les résultats métaboliques, soulignant le rôle unique de l’activité sexuelle dans ce contexte.

« En un mot, nos résultats suggèrent que les effets néfastes du stress sur la santé métabolique étaient considérablement réduits chez ceux qui étaient sexuellement actifs », a déclaré Park à PsyPost. « Cela soulève deux questions importantes : a) si ces bénéfices sont dus aux avantages plus larges d’être physiquement actif, étant donné que l’activité sexuelle implique une dépense énergétique modérée, et b) s’ils reflètent les avantages généraux d’avoir une bonne relation. »

« Concernant (a), nous avons également interrogé les participants sur leur activité physique quotidienne et l’avons testée comme tampon potentiel. Nos résultats ont montré que même si l’activité physique avait des effets tampons similaires, ces effets étaient indépendants des bienfaits de l’activité sexuelle. Concernant (b), même si les personnes très satisfaites de leur relation étaient en effet plus susceptibles d’être sexuellement actives, la satisfaction relationnelle globale (mesurée en moyenne quotidienne) n’est pas apparue comme un tampon significatif contre les inconvénients liés au stress, contrairement à l’activité sexuelle. »

« Ainsi, dans l’ensemble, même si nous avons besoin de plus de recherches pour comprendre les mécanismes précis par lesquels l’activité sexuelle protège contre les effets néfastes du stress sur la santé métabolique, nos résultats suggèrent que les avantages d’être sexuellement actif vont au-delà du simple fait d’être généralement actif ou d’être dans un état de bonheur. relation », a expliqué Park.

Bien que l’étude fournisse des preuves des effets anti-stress de l’activité sexuelle, elle présente également plusieurs limites. L’évaluation de l’activité sexuelle était binaire et ne tenait pas compte de la diversité des expériences sexuelles. Les recherches futures devraient utiliser des mesures plus détaillées pour saisir les nuances des activités sexuelles et leurs effets variables sur le stress et le métabolisme.

« Il est important que nous examinions un type spécifique de stress chronique (le stress maternel dû aux soins) et des résultats spécifiques sur la santé (hormones métaboliques) », a noté Park. « Nous avons besoin de davantage de recherches dans ce domaine pour mieux comprendre les mécanismes qui sous-tendent les bienfaits du sexe et pour comprendre la généralisabilité de ses effets protecteurs. »

L’étude, « Stress lié aux soins maternels et santé métabolique : l’activité sexuelle comme tampon potentiel», a été rédigé par Yoobin Park, Michael A. Coccia, Aric A. Prather et Elissa S. Epel.