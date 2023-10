L’activité secondaire surprenante de l’animateur de Big Brother, Will Best, révélée avant le lancement de l’émission redémarrée

L’animateur de BIG Brother, Will Best, a révélé sa surprenante activité secondaire avant le redémarrage de l’émission de téléréalité dans quelques jours seulement.

Le présentateur de 38 ans avait déjà été annoncé comme le tout nouveau co-animateur de Big Brother aux côtés d’AJ Odudu, 35 ans.

ITV

Will Best s’est révélé être l’un des nouveaux hôtes de Big Brother plus tôt en 2023.[/caption] Instagram

Il a récemment révélé son étrange activité secondaire[/caption]

Mais il s’avère qu’il a un autre grand B en préparation.

La personnalité de la télévision a déclaré qu’il était l’une des personnes derrière Bloody Drinks.

L’entreprise est l’une des premières à créer des mélanges à cocktails Bloody Mary en conserve.

Sur une photo récente publiée sur Instagram, on pouvait voir Will en train de siroter un de leurs verres aux côtés de son partenaire commercial.

Le couple a partagé : « 20 ans d’amitié, 4 ans en tant que partenaires commerciaux, plusieurs milliers de Bloody Mary ivres, plus de trois quarts de million de Bloody Mary vendus, beaucoup de hauts, quelques bas, un nombre étonnamment petit de disputes, un vrai fils. et un filleul, quelques chiens, beaucoup plus de cheveux gris… et nous ne sommes toujours que quelques imbéciles portant un chapeau, des Bloody Mary qui avalent des imbéciles.

Les fans ont afflué vers les commentaires pour féliciter Will pour son deuxième travail.

Une personne enthousiaste a écrit : « J’adore ça – COMMENT pouvons-nous mettre nos petites mitaines sales sur votre délicieux produit ? »

Un autre a ajouté : « Légendes sanglantes ! »

Un troisième s’est enthousiasmé : « Bravo les garçons, continuez comme ça !