L’activité secondaire lucrative de Gloria Richards: Nannying pour les ultra-riches

Le glamour s’accompagne d’une charge émotionnelle : Richards agit souvent comme un compagnon pour les enfants neurodivergents avec des parents absents et compliqués, dit-elle. Et en tant que femme noire aidant à élever des enfants blancs riches, elle doit gérer les situations culturelles avec tact – ou risquer de perdre son chèque de paie.

Elle est payée jusqu’à 2 000 $ par jour pour 12 à 15 heures de travail, dit-elle. Elle parcourt le monde en jets privés et en yachts, conduit des Porsche et des Tesla au travail et assiste aux anniversaires des tout-petits où les iPad sont des cadeaux de fête.

« Je pourrais nounou pendant, genre, deux mois au sommet de l’année, et ça irait bien pour le reste de l’année », a déclaré Richards, 34 ans, à CNBC Make It. « Ce qui me nourrit, c’est de pouvoir travailler si étroitement avec ces enfants. »

Richards passe la moitié de chaque année à être nounou pour les ultra-riches afin de compléter ses revenus entre les émissions off-Broadway et les one-woman shows à New York et en Virginie. Le concert lui rapporte jusqu’à 167 dollars de l’heure, plus les vols et l’hébergement couverts, dit-elle, ce qui signifie que s’occuper des enfants du milliardaire représente 80 à 90 % de son revenu annuel.

« J’ai eu des entretiens complets où [parents] sont comme, ‘Nous cherchons quelqu’un pour élever nos enfants’, dit-elle. « Ils m’ont dit qu’ils avaient des enfants pour transmettre leurs fonds en fiducie, [and that] « Je sortirai avec eux après l’internat quand ils pourront boire. » »

Elle a vu d’autres clients acheter spontanément des maisons lors d’escales et prendre des bouchées uniques de 3 200 $ biftecks. Elle ajoute. Lors de son premier jour en tant que nounou pour les ultra-riches, elle s’est présentée à un aéroport, a été présentée aux enfants de la famille et est instantanément devenue leur chaperon dans un jet privé vers un complexe loué à la Barbade.

« Je serai en Suisse, par exemple, et ils me disent qu’ils ne peuvent pas me payer pendant trois semaines parce qu’ils n’ont pas d’argent », dit Richards. « C’est aussi comme ça qu’ils communiquent quand ils n’aiment pas quelque chose que vous avez fait. Ils arrêteront de vous payer. »

Elle n’avait aucune idée de ce qu’il fallait facturer ou comment obtenir des emplois réguliers de nounou. Ses recherches l’ont finalement conduite à Madison Agency, une entreprise de placement de personnel basée à New York. Sa volonté de voyager et sa passion pour le travail avec des enfants neurodivergents ont fait d’elle une candidate séduisante, déclare Jackie Mann, directrice des opérations de la Madison Agency.

Lorsqu’elle a déménagé à New York il y a plus de dix ans, elle a travaillé dans le service de garde d’enfants d’un Reebok Sports Club, qui a ensuite été acquis par Equinox. Certains des membres étaient des familles aisées qui ont commencé à lui demander de faire du babysitting.

Richards, qui a grandi avec l’un des huit frères et sœurs et a décroché son premier rôle d’actrice professionnelle à 14 ans, dit qu’elle est venue en nounou de manière organique.

Équilibrer son bien-être mental avec les sautes d’humeur imprévisibles des clients est éprouvant, dit Richards. Mais après avoir vécu dans le monde des milliardaires pendant plus de 10 ans, elle dit avoir de l’empathie pour la plupart d’entre eux.

Beaucoup de ses clients sont nés dans la richesse et la renommée, et malgré les efforts pour être normaux, ils ne peuvent pas entrer dans les épiceries ou les aéroports commerciaux sans être agressés verbalement et physiquement. Cette compréhension est ce qui fait de Richards un employé inestimable, dit Mann.

« La compétence qu’on a pour s’occuper d’un enfant n’est pas rare », dit Mann. « [But] les qualités nécessaires pour travailler pour les ultra-riches sont la patience et une perception nuancée de l’anticipation des besoins d’une personne. »

Lorsque Richards commence à travailler avec de nouveaux clients, elle partage progressivement des histoires personnelles pour établir la confiance avec les parents et les enfants. Mais même alors, elle doit encore être sur ses gardes, dit-elle.

« J’ai eu des familles qui ont traversé une immense quantité de chagrin aux yeux du public. Je regarde leurs divorces ou leurs décès au sein de la famille », dit-elle. « Parfois, je suis littéralement une épaule sur laquelle pleurer. Une seconde plus tard, ils se retourneront contre moi. »

La dynamique raciale peut aussi devenir désordonnée, ajoute-t-elle : « Je suis une femme noire, et il y a plusieurs fois où je travaille pour des familles blanches, et au moment où les enfants ont six ou sept ans, ils ont des pensées très spécifiques. sur les gens qui me ressemblent. »

L’argent, le frisson du voyage et les opportunités d’aider même les enfants difficiles suffisent à garder Richards, dit-elle. Elle établit des limites fermes quant à la quantité et au moment où elle est prête à travailler, et quand elle est en dehors de l’horloge, fait des folies sur les smoothies et les massages comme une forme de soins personnels.

« Je dois être très conscient que même si c’est un cadre intime, c’est toujours un travail », dit Richards.

