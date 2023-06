L’activité ralentit en Europe

La croissance de l’activité des entreprises en Europe a ralenti en juin, laissant présager une fin de deuxième trimestre difficile, selon des données préliminaires vendredi.

L’indice composite flash des directeurs d’achats de la zone euro est tombé à 50,3 en juin contre 52,8 le mois précédent. C’était en dessous des 52,5 attendus par les analystes. Une lecture supérieure à 50 marque une expansion de l’activité, tandis qu’une lecture inférieure à 50 marque une contraction.

« La croissance de la production des entreprises de la zone euro a failli stagner en juin, selon les dernières données de l’enquête PMI flash HCOB produites par S&P Global, indiquant une nouvelle faiblesse de l’économie après la brève reprise de la croissance enregistrée au printemps », a déclaré S&P Global dans un communiqué. .

« Bien que les inquiétudes concernant l’énergie et la chaîne d’approvisionnement se soient atténuées depuis la fin de l’année dernière, le mois de juin a vu une nouvelle escalade des inquiétudes concernant la croissance de la demande, et en particulier l’impact de la hausse des taux d’intérêt, et les possibilités de récession qui en résultent, tant sur les marchés intérieurs qu’au-delà. «

S’adressant à Street Signs Europe de CNBC, Chris Williamson, économiste en chef chez S&P Global Market Intelligence, a qualifié les chiffres de « préoccupants ».

« Les taux d’intérêt plus élevés, la hausse du coût de la vie, tout commence à faire des ravages », a-t-il déclaré.

La Banque centrale européenne n’a cessé d’augmenter les taux d’intérêt au cours des 12 derniers mois dans le but de réduire l’inflation. Cependant, des taux plus élevés peuvent entraîner des coûts plus élevés pour les entreprises de tout le bloc et deviennent souvent un frein à la production.

Sur une base pays par pays, les données plus tôt dans la journée en provenance d’Allemagne ont également montré un ralentissement de la plus grande économie d’Europe. Les PMI composites flash allemands sont tombés à 50,8 en juin contre 53,9 en mai. C’était en deçà des attentes du marché.

« Ces données sont cohérentes avec notre point de vue selon lequel la croissance du PIB (produit intérieur brut) en Allemagne restera modérée aux deuxième et troisième trimestres après que l’économie a enregistré une récession technique », a déclaré Claus Vistesen, économiste en chef de la zone euro chez Pantheon Macroeconomics, dans une note. aux clients.

L’Allemagne est entrée en récession technique au premier trimestre de l’année, après s’être contractée de 0,3 % sur la période de trois mois. Au dernier trimestre de 2022, l’économie allemande s’est contractée de 0,5 %.

C’était une histoire similaire en France, où le PMI composite a chuté à 47,3 contre 51,2 en mai, bien en dessous des 51 attendus. Cela s’explique principalement par la faiblesse du secteur des services.

Les rendements obligataires de la zone euro ont chuté suite aux publications de données allemandes et françaises. Un ralentissement économique a tendance à être négatif pour les rendements obligataires. Le rendement du Bund allemand à 2 ans a chuté de 6,5 points de base à 3,21 %.