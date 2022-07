L’activité publicitaire trébuchante de Facebook au centre des revenus de Big Tech

“Ils commencent à en avoir marre”, a déclaré Debra Aho Williamson, analyste au cabinet de recherche Insider Intelligence. “Les utilisateurs se tournent définitivement vers d’autres plateformes ou ils interagissent moins avec Facebook, et lorsque vous commencez à voir cela se produire en quantités de plus en plus importantes, c’est à ce moment-là que les annonceurs commencent vraiment à s’en apercevoir.”

Les investisseurs des cinq noms souffrent cette année alors que la flambée de l’inflation, la hausse des taux d’intérêt et les craintes de récession ont martelé le secteur de la technologie. Au sein du groupe des méga-capitalisations, Meta a le plus souffert, perdant la moitié de sa valeur alors que l’activité publicitaire en difficulté de Facebook n’a pas encore montré de signes de rebond.

Alphabet et Microsoft lancent l’action mardi, Apple et Amazon concluant les choses jeudi. Mercredi, Meta est pris en sandwich entre eux.

C’est la semaine de palooza des bénéfices pour Big Tech, avec les quatre sociétés américaines les plus précieuses plus Meta qui publient toutes des résultats trimestriels.

La semaine dernière, Snap a annoncé des résultats décevants au deuxième trimestre, manquant de revenus et de bénéfices et annonçant des plans pour ralentir l’embauche. Snap a blâmé une économie difficile et le changement de confidentialité iOS d’Apple comme des obstacles importants, aux côtés de la concurrence de TikTok et d’autres.

Barton Crockett, analyste chez Rosenblatt Securities, a déclaré à CNBC qu’en termes de revenus, Snap et Meta sont “tous les deux au même endroit”.

“Ils ne grandissent pas, mais ne tombent pas vraiment d’une falaise en ce moment”, a déclaré Crockett, qui a une cote de maintien sur les deux actions.

Du point de vue de l’utilisateur, Snap résiste mieux. La société a déclaré la semaine dernière que les utilisateurs actifs quotidiens avaient augmenté de 18% d’une année sur l’autre pour atteindre 347 millions. Les DAU de Facebook ont ​​augmenté de 4 % au premier trimestre pour atteindre 1,96 milliard, et les analystes s’attendent à ce que ce nombre se maintienne, selon FactSet, ce qui représenterait une croissance d’environ 3 % par rapport à l’année précédente.

“Snap est dans une position plus forte en termes de croissance des utilisateurs”, a déclaré Crockett.

Comme Snap, Facebook a été durement touché par la mise à jour iOS d’Apple, ce qui rend difficile pour les annonceurs de cibler les utilisateurs. Une grande partie de la valeur de Facebook pour les spécialistes du marketing réside dans les capacités de ciblage et la possibilité de suivre les utilisateurs sur plusieurs sites tiers.

Avec la baisse de 50% du titre cette année, la capitalisation boursière de Meta est tombée en dessous de 500 milliards de dollars, ce qui fait que la société vaut moins que Tesla, Berkshire Hathaway et UnitedHealth, en plus de ses pairs Big Tech.