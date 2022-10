L’activité physique des enfants a chuté pendant la pandémie, mais les chercheurs sont encouragés par davantage de jeux en plein air

Une nouvelle étude tente de quantifier ce que de nombreux parents savent probablement déjà : les niveaux d’activité lamentables des enfants et des jeunes ont encore chuté pendant la pandémie, tandis que le temps passé devant les écrans a grimpé en flèche.

de ParticipAction dernier bulletin d’activité physique donne aux enfants et aux jeunes un “D” pour l’activité physique – une baisse par rapport à “D-plus” dans le bulletin de 2020.

Dans le même temps, les enfants ont succombé à un temps d’écran plus sédentaire, gagnant un “F” dans cette catégorie, présenté comme “une diminution significative” par rapport au “D-plus” en 2020.

La 15e édition du bulletin est basée sur les données recueillies pendant la pandémie de COVID-19, une période qui a mis un terme soudain aux dates de jeu, aux activités sportives et aux cours de gym pour de nombreux enfants.

Pour la troisième fois consécutive, le bulletin de ParticipAction a attribué aux enfants et aux jeunes une note globale de « F », qui tient compte de l’activité physique, du temps d’écran et des recommandations de sommeil.

La directrice scientifique de ParticipAction, la Dre Leigh Vanderloo, attribue en grande partie le recul aux retombées des mesures radicales de contrôle des infections introduites au printemps 2020.

Mais elle souligne également des signes encourageants indiquant que de nombreuses familles ont découvert un nouveau zèle pour les activités de plein air pendant la pandémie, suggérant que si l’enthousiasme pour le plein air se poursuit pendant la reprise des cours de sport et d’éducation physique, les notes pourraient à nouveau augmenter.

“Je pense que cela va servir davantage comme un coup dur”, a déclaré Vanderloo à propos de la façon dont les données seront visualisées aux côtés des bulletins passés et futurs.

“Il y avait cette revigoration pour passer du temps à l’extérieur. Nous l’avons vu avec les inscriptions au camping, l’utilisation du parc – certains d’entre eux étaient hors des charts, ils n’en ont jamais vu autant [demand among] les gens qui veulent sortir dehors », a-t-elle déclaré. « En partie parce qu’il n’y avait pas beaucoup d’options, mais j’espère que cela continuera.

Une plus grande difficulté peut être trouvée pour inverser la flambée de l’utilisation de l’écran, a déclaré Vanderloo, notant que les fermetures d’écoles ont forcé les enfants à utiliser des ordinateurs portables et des ordinateurs pour poursuivre leurs études tandis que les règles de distanciation physique ont augmenté les médias sociaux et les divertissements sur écran au lieu de face à -face ami temps.

Ajoutez à cela l’attrait de TikTok et des nouvelles stars des médias sociaux de l’ère pandémique – sans parler de la probabilité que les parents aient également augmenté le temps d’écran – et le défi de détacher les jeunes de leurs appareils devient particulièrement difficile, a déclaré Vanderloo.

Les stratégies de réduction des méfaits ne fonctionneront probablement plus maintenant, suggère-t-elle, qualifiant la tactique d'”approche du doigt” qui met l’accent sur les effets néfastes de l’utilisation des écrans.

“Je ne pense pas que ce soit bénéfique”, a déclaré Vanderloo, estimant que les gens continueront à utiliser les écrans plus qu’ils ne le devraient.

Une stratégie plus efficace pourrait consister à impliquer toute la famille dans l’évaluation de l’utilisation des écrans et à trouver des activités alternatives pour remplacer ce temps sédentaire, a-t-elle déclaré.

“Nous savons que les enfants vont le faire, nous savons que les familles vont utiliser les écrans comme divertissement, pour rester en contact avec leurs proches ou même pour apprendre des choses”, a-t-elle déclaré.

“Alors, comment pouvons-nous nous assurer que, pendant que nous utilisons des écrans, nous essayons de le faire de la manière la plus saine et la plus responsable possible ? Est-ce qu’il y a des discussions ? Est-ce que c’est en co-visionnage avec les enfants ? Est-ce que c’est en désignant des zones sans écran au sein de la maison, comme peut-être pas à l’heure du dîner et pas dans la chambre ?”

Les opportunités d’être actif ne sont pas égales

Il est également important d’examiner les déterminants sociaux de la santé, y compris le revenu, l’éducation et la géographie pour comprendre comment ils affectent un mode de vie sain, a ajouté Vanderloo.

Pour la première fois, le bulletin a examiné les niveaux de bien-être des filles, des immigrants, des Autochtones et des jeunes LGBTQ et racialisés, reconnaissant que la pandémie a exacerbé les inégalités en matière de santé qui existaient auparavant.

Il a révélé que les augmentations du temps passé à l’extérieur étaient plus probables pour les enfants des familles à revenu élevé, tandis que les rues sans voiture se trouvaient généralement dans les zones qui comptaient moins de minorités visibles, ainsi que moins de ménages avec enfants.

Le bulletin est une synthèse d’articles et d’enquêtes au niveau national, mais les données sur les groupes marginalisés font défaut, selon l’étude, ce qui souligne la nécessité pour les chercheurs de combler le vide.

“Si nous n’avons pas de base de référence, comment pouvons-nous aider à soutenir et vraiment identifier quels sont leurs besoins ?” dit Vanderloo. “Si nous prévoyons de déplacer l’aiguille, nous devons le savoir. Je pense que j’ai été surpris par le peu que nous savions.”

Le rapport a trouvé des points positifs : l’adoption par le public des parcs, des sentiers et d’autres espaces extérieurs pour le divertissement familial et l’exercice a permis à la note de cette année pour le soutien des ménages à l’activité physique de rester à C, tandis que le transport actif est passé à C et le jeu actif s’est amélioré. à un D–, de F.

Le bulletin scolaire des adultes est attendu en 2023, a déclaré Vanderloo.