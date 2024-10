L’activité physique aérobie réduit la dépression chez les patients atteints de cancer

HealthDay News — L’activité physique aérobie (APA) est associée à une réduction légère mais significative de la dépression chez les adultes atteints de cancer, selon une étude publiée en ligne dans Réseau JAMA ouvert.

Matthew Kulchycki, MD, de l’Université du Manitoba à Winnipeg, au Canada, et ses collègues ont mené une revue systématique et une méta-analyse pour examiner si l’APA réduit la gravité de la dépression chez les patients atteints de cancer. La méta-analyse comprenait 25 essais cliniques randomisés portant sur 1 931 adultes atteints de cancer, comparant les interventions APA aux soins habituels, au contrôle des listes d’attente, au contrôle de l’attention ou à l’absence d’intervention. Dix des essais présentaient un faible risque de biais.

Les chercheurs ont découvert que dans les 25 essais, l’APA était associée à une réduction de la dépression autodéclarée (différence moyenne standardisée, –0,38). Cette diminution était également significative pour la dépression à long terme dans 3 essais totalisant 299 participants (différence moyenne standardisée, –0,32), mais pas pour la dépression à moyen terme dans 2 essais totalisant 143 participants.

« Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour vérifier l’efficacité de l’APA par rapport à d’autres interventions efficaces établies pour la dépression et en combinaison avec d’autres interventions efficaces établies pour réduire la dépression chez les patients atteints de cancer », écrivent les auteurs. « Les études futures devraient également examiner comment des diagnostics préexistants de dépression et des facteurs plus granulaires liés au traitement du cancer peuvent modifier les effets de l’APA sur les symptômes dépressifs. »

