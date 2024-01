Si vous avez déjà vu un proche souffrir de démence, vous savez que c’est une expérience très difficile tant pour la personne atteinte de cette maladie que pour ses proches. La démence n’est pas une maladie spécifique ; le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes (CDC) dit qu’il s’agit « d’un terme général désignant la capacité réduite à se souvenir, à penser ou à prendre des décisions qui interfèrent avec les activités quotidiennes ». En 2014, le CDC estimait qu’environ 5 millions d’adultes de plus de 65 ans souffraient de démence et prévoyait que ce nombre augmenterait considérablement au cours des prochaines décennies. Même s’il nous reste encore beaucoup à apprendre, les recherches montrent qu’il existe une activité qui mérite d’être limitée pour réduire votre risque de démence. Nous avons discuté avec des diététistes pour expliquer en quoi consiste cette activité, comment elle augmente votre risque de démence et comment apporter des changements pour vous aider à prévenir cette maladie.

Quelle est l’activité n°1 à limiter pour réduire votre risque de démence ?

Pour réduire votre risque de démence, la meilleure chose à limiter est le comportement sédentaire. Tout type de mouvement est utile car un mode de vie sédentaire est lié à un risque accru de démence et d’autres maladies chroniques. Wan Na Chun (elle/elle), RDNdiététiste nutritionniste, déclare : « La recherche montre que l’exercice est un facteur de protection contre ces maladies, y compris la démence. »

Par exemple, une étude réalisée en 2023 dans le Journal de l’Association médicale américaine (JAMA) ont trouvé une association significative entre les comportements sédentaires et le risque de démence chez les personnes âgées. Une étude de 2020 en Psychiatrie translationnelle ont donné des résultats similaires.

Comment un mode de vie sédentaire augmente-t-il votre risque de démence ?

Comme vous le savez maintenant, des recherches ont établi un lien entre le comportement sédentaire et le risque de démence, mais pourquoi cette association existe-t-elle ? Chun dit : « Bien qu’il existe une forte association entre le risque de démence et le comportement sédentaire, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si la relation est causale ou associative. » En d’autres termes, la plupart des études ont montré que les personnes âgées qui étaient plus sédentaires au cours de leur vie présentaient des taux plus élevés de démence. Cependant, ces études étaient observationnelles ; il ne s’agissait pas d’études de type expérimental permettant de conclure que le comportement sédentaire causes démence.

Cela étant dit, les chercheurs ont quelques idées sur les raisons pour lesquelles un mode de vie sédentaire est lié à des taux plus élevés de démence. Sharon McCaskill, MA, RDNfondateur de The Help GF: Gluten Free Living with Confidence, explique qu’un mode de vie sédentaire entrave la circulation sanguine vers le cerveau et perturbe la production de produits chimiques essentiels au soutien du cerveau.

Une étude de 2021 en Frontières de l’endocrinologie ont découvert que l’exercice aérobique augmentait les niveaux de myokine cathepsine B (CTSB), un biomarqueur lié à la fonction cognitive. Étant donné que certains types de démence sont causés par une diminution du flux sanguin vers le cerveau, l’activité physique est également utile car elle favorise une circulation sanguine saine.

Quelle quantité d’activité physique devez-vous faire ?

Chun et McCaskill recommandent de suivre les recommandations en matière d’activité physique énoncées par le Département américain de la Santé et des Services sociaux (USDHHS). Pour les adultes, les recommandations sont d’au moins 150 minutes d’activité aérobie d’intensité modérée chaque semaine ou 75 minutes d’activité aérobie d’intensité vigoureuse. Une activité d’intensité modérée peut être une marche rapide, tandis qu’une activité d’intensité vigoureuse peut être une course. Les lignes directrices recommandent également aux adultes de pratiquer des activités de renforcement musculaire pour tous les principaux groupes musculaires deux fois par semaine. “Ces recommandations contribueront considérablement à réduire le risque de démence, mais également à améliorer la santé globale et les niveaux d’énergie”, explique Chun.

Il existe quelques considérations supplémentaires pour les personnes âgées. Si vous souffrez d’un problème de santé chronique, vous devez faire des ajustements. Et si vous ne pouvez pas faire plus de 150 minutes par semaine ou si vous devez modifier les types d’activités que vous pratiquez, ce n’est pas grave. L’idée est de bouger davantage tout en étant conscient de ce qui est sécuritaire pour vous. De plus, l’USDHHS recommande aux personnes âgées d’intégrer également un entraînement à l’équilibre.

Même si ces recommandations semblent pour l’instant farfelues, tout mouvement est utile. Avant tout, l’USDHHS recommande de bouger davantage et de moins s’asseoir tout au long de la journée. En fait, une étude de 2021 en Réseau JAMA ouvert ont découvert que toute augmentation de l’activité physique, même une faible quantité d’activité physique légère, était associée à une réduction du risque de démence chez les adultes coréens plus âgés. De plus, une étude de 2019 en Alzheimer et démence ont découvert que seulement 10 minutes par jour d’activité physique modérée à vigoureuse étaient liées à une meilleure fonction cognitive chez les personnes âgées.

Comment bouger davantage

Si vous lisez ceci et pensez que vous êtes plutôt sédentaire, tout d’abord, respirez. Il est facile de se sentir stressé à propos de tout ce que vous pensez devoir faire pour votre santé, mais de petits changements peuvent être très utiles.

Si 150 minutes vous semblent écrasantes en ce moment, pensez simplement à la façon dont vous pouvez trouver de petits mouvements tout au long de votre journée. Si vous travaillez de manière sédentaire, Chun recommande de courtes promenades pendant la journée, comme une promenade de 15 minutes dans votre quartier ou même seulement 5 minutes à pied dans votre maison. McCaskill suggère de régler une minuterie de mouvement pour vous aider à vous rappeler de prendre ces pauses.

Une fois que vous êtes prêt à intégrer des entraînements plus structurés, McCaskill déclare : « Je vous recommande de planifier votre activité pour vous assurer de la réaliser. Cela peut également être utile de le planifier avec un ami et d’en faire une activité sociale.

Il est également utile d’expérimenter différentes formes d’exercice pour voir ce que vous appréciez réellement. Faire preuve de créativité. Vous aimez peut-être la danse, l’escalade, la course à pied, le vélo, l’haltérophilie, le yoga, le hula hoop, le saut à la corde ou toute autre activité qui augmente votre fréquence cardiaque.

L’essentiel

De nombreuses recherches ont démontré que toute activité physique est liée à un risque moindre de démence, alors qu’un mode de vie sédentaire peut l’augmenter. Nous avons encore beaucoup à apprendre sur les mécanismes à l’origine de cette relation, mais cela vaut la peine de rester moins assis dans votre vie de tous les jours pour réduire votre risque de démence et de maladies chroniques. Pour ce faire, vous n’avez pas à vous soucier de faire des séances d’entraînement d’une heure chaque jour ; même prendre des pauses pour faire de courtes promenades tout au long de la journée est utile. Vous voudrez peut-être même essayer cet entraînement de flexibilité, de cardio et de force assis pour un entraînement accessible mais efficace.