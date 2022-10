L’activité minière spatiale reste très spéculative

Il y a quelques années à peine, il semblait que l’exploitation minière spatiale était inévitable. Les analystes, les visionnaires de la technologie et même le célèbre astrophysicien Neil deGrasse Tyson ont prédit que l’exploitation minière spatiale allait devenir une grosse affaire.

Des sociétés minières spatiales telles que Planetary Resources et Deep Space Industries, soutenues par des sociétés comme Google ‘s Larry Page et Eric Schmidt, ont surgi pour profiter du gain prévu.

Avance rapide jusqu’en 2022, et Planetary Resources et Deep Space Industries ont été acquises par des sociétés qui n’ont rien à voir avec l’exploitation minière spatiale. L’humanité n’a pas encore commercialement miner même un seul astéroïde. Alors qu’est-ce qui prend si longtemps ?

L’exploitation minière spatiale est une entreprise de longue haleine et que les investisseurs n’ont pas nécessairement la patience de soutenir.

“Si nous devions développer un véhicule minier d’astéroïdes à grande échelle aujourd’hui, nous aurions besoin de quelques centaines de millions de dollars pour le faire en utilisant des processus commerciaux. Il serait difficile de convaincre la communauté des investisseurs que c’est la bonne chose à faire”, déclare Joel Sercel, président-directeur général de TransAstra Corporation.

“Dans l’économie d’aujourd’hui et dans l’économie du futur proche, les prochaines années, cela n’a aucun sens de s’attaquer aux métaux précieux dans les astéroïdes. Et la raison en est que le coût d’aller et venir des astéroïdes est si élevé qu’il dépasse largement la valeur de tout ce que vous tireriez des astéroïdes », explique Sercel.

Cela n’a pas dissuadé Sercel d’essayer d’exploiter le cosmos. TransAstra se concentrera initialement sur l’extraction d’astéroïdes pour l’eau afin de fabriquer du propulseur de fusée, mais aimerait éventuellement exploiter “tout sur le tableau périodique”. Mais Sercel dit qu’une telle mission est encore loin.

“En ce qui concerne le calendrier d’exploitation des astéroïdes, pour nous, le plus gros problème est le financement. Cela dépend donc de la rapidité avec laquelle nous pouvons faire évoluer l’entreprise dans ces autres entreprises, puis acquérir une expérience pratique en ingénierie des systèmes d’exploitation qui ont tous les composants d’un astéroïde. système minier. Mais nous pourrions lancer une mission sur un astéroïde dans un délai de 5 à 7 ans.

Sercel espère que ces autres entreprises la maintiendront à flot jusqu’à ce qu’elle développe son activité d’extraction d’astéroïdes. L’idée est d’utiliser la technologie qui sera éventuellement intégrée aux missions d’extraction d’astroides de TransAstra pour répondre aux besoins déjà existants du marché, tels que l’utilisation de remorqueurs spatiaux pour livrer des satellites sur leurs orbites exactes et l’utilisation de satellites pour aider à la gestion du trafic alors que l’espace devient de plus en plus encombré. .

AstroForge est une autre entreprise qui croit que l’exploitation minière spatiale deviendra une réalité. Fondée en 2022 par un ancien ingénieur de SpaceX et un ancien ingénieur de Virgin Galactic, AstroForge croit toujours qu’il y a de l’argent à gagner dans l’extraction d’astéroïdes pour les métaux précieux.

“Sur Terre, nous avons une quantité limitée d’éléments de terres rares, en particulier les métaux du groupe du platine. Ce sont des métaux industriels qui sont utilisés dans les choses de tous les jours, votre téléphone portable, le cancer, les médicaments, les convertisseurs catalytiques, et nous en manquons. Et le seul moyen d’accéder à davantage d’entre eux est de quitter le monde », déclare Matt Gialich, co-fondateur et PDG d’AstroForge.

AstroForge prévoit d’extraire et de raffiner ces métaux dans l’espace, puis de les ramener sur terre pour les vendre. Pour réduire les coûts, AstroForge attachera sa charge utile de raffinage à des satellites prêts à l’emploi et lancera ces satellites sur des fusées SpaceX.

“Il y a pas mal d’entreprises qui fabriquent ce qu’on appelle un bus satellite. C’est ce que l’on pourrait généralement considérer comme un satellite, le genre de boîtier avec des panneaux solaires dessus, un système de propulsion qui y est connecté. Donc pour nous , nous ne voulions pas réinventer la roue là-bas », explique Gialich. “Les personnes qui nous ont précédés, Planetary Resources et DSI [Deep Space Industries], ils ont dû acheter des véhicules entiers. Ils ont dû construire des satellites beaucoup, beaucoup plus gros et beaucoup plus chers, ce qui a nécessité une énorme injection de capital. Et je pense que ce fut la chute ultime de ces deux sociétés.”

Selon AstroForge, le plus grand défi consiste à décider quels astéroïdes cibler pour l’exploitation minière. Avant de mener leurs propres missions, toutes les sociétés minières en démarrage doivent se baser sur les données d’observation existantes des chercheurs et sur l’espoir que les astéroïdes qu’elles ont sélectionnés contiennent les minéraux qu’elles recherchent.

“La pièce technologique que vous pouvez contrôler, les pièces d’opération que vous pouvez contrôler, mais vous ne pouvez pas contrôler ce qu’est l’astéroïde tant que vous n’y êtes pas arrivé”, déclare Jose Acain, co-fondateur et directeur technique d’AstroForge.

Pour en savoir plus sur les défis auxquels sont confrontées les sociétés minières spatiales et leurs plans pour faire de l’exploitation minière spatiale une véritable entreprise, regardez la vidéo.