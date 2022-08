L’activité hebdomadaire donne lieu aux « meilleures idées »

Doug Hirsch a une méthode étonnamment simple pour obtenir les meilleures idées : réserver trois à quatre heures de temps seul pour une réflexion approfondie par semaine.

Hirsch, co-PDG et fondateur de la société d’épargne sur les médicaments sur ordonnance GoodRx, croit si fermement en la méthode qu’il intègre intentionnellement ce temps seul dans son horaire de travail chaque semaine. Trouver le temps est un défi – lui et le co-PDG Trevor Bezdek gèrent collectivement plus de 700 employés dans une entreprise avec une capitalisation boursière de 2,43 milliards de dollars, vendredi soir.

Mais cela l’aide à réussir, dit Hirsch.

“Je trouve utile de prendre le temps de réfléchir profondément et de manière créative, de vraiment mettre cela de côté chaque semaine”, a-t-il déclaré à CNBC Make It. “C’est comme du temps de qualité avec moi-même. Je prends du recul par rapport à tout et je vais vraiment en profondeur pour réfléchir aux meilleures idées.”

Pour Hirsch, cela signifie être assis complètement seul quelque part, écrivant souvent sur du papier ou sur un tableau blanc pour construire ses pensées. Ces quelques heures ininterrompues l’aident à exprimer ses “meilleures idées” pour faire avancer GoodRx.

Cela signifie généralement réfléchir à de nouveaux produits et fonctionnalités potentiels, étudier l’évolution des comportements des consommateurs et réfléchir à ce que font ses concurrents – et à la manière dont son entreprise pourrait le faire mieux.

Hirsch n’est pas le seul PDG à croire qu’il est important de bloquer le temps de réflexion. Ex–PDG d’AOL Tim Amstrong obligeait ses cadres à consacrer quatre heures par semaine à la réflexion. Le PDG de LinkedIn, Jeff Weiner, prévoit environ 90 minutes de “temps tampon” quotidien pour réfléchir. Le co-fondateur milliardaire de Microsoft, Bill Gates, a des «semaines de réflexion» deux fois par an, où il part en escapade en solo pour réfléchir – dont l’une a conduit à la création d’Internet Explorer en 1995.

Vous n’avez pas besoin d’être PDG pour le faire non plus. Ce temps peut être utile pour réfléchir à vos objectifs de carrière, envisager toutes les solutions possibles à un problème auquel vous êtes confronté ou générer de nouvelles idées que vous pouvez proposer à votre patron.

Vous ne savez pas par où commencer ? Suivez les traces de Hirsch et planifiez un temps de réflexion sur votre calendrier. Que vous choisissiez quelques minutes chaque jour ou un grand bloc de temps une fois par semaine, traitez-le comme à toute épreuve et inébranlable.

Vous pourriez même bloquer du temps en dehors de votre journée de travail. UN enquête par le Center for Management & Organization Effectiveness a constaté que certains cadres du Fortune 500 consacrent aussi peu que 30 minutes par jour au “développement personnel”, généralement tard le soir en dehors du travail.

Une revue d’entreprise de Harvard en 2017 article conseille également de dresser une liste de questions qui peuvent stimuler votre réflexion : les bonnes idées “vous apparaîtront rarement simplement”, il est donc utile de définir exactement ce sur quoi vous voulez réfléchir pendant votre temps de réflexion.

Si vous voulez réfléchir profondément à votre carrière, vous pourriez vous poser des questions comme :

Où est-ce que je veux être dans cinq ans ?

Combien est-ce que je progresse dans mon travail actuel ?

Quels sont les domaines de mon travail que je pourrais encore améliorer ?

Hirsch a un autre conseil pour tous ceux qui souhaitent entamer une réflexion approfondie : engagez-vous pleinement.

“Je pense que vous devez être très discipliné pour dire:” Je vais réserver ce temps pour moi “, puis le faire réellement. Cela nécessite vraiment un niveau de discipline”, dit-il.

