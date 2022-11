L’activité grippale aux États-Unis est déjà au niveau de la mi-saison

29 novembre 2022 – Les rapports de maladies respiratoires ont continué d’augmenter alors que la saison grippale 2022-23 a maintenu sa poussée précoce jusqu’à la mi-novembre, selon le CDC.

À l’échelle nationale, 6% de toutes les visites ambulatoires étaient dues à la grippe ou à un syndrome grippal pour la semaine du 13 au 19 novembre, contre 5,8% la semaine précédente, a déclaré la division de la grippe du CDC dans son rapport hebdomadaire FluView.

Ces chiffres sont les plus élevés enregistrés en novembre depuis 2009, mais le pic de la saison grippale 2009-10 s’est produit encore plus tôt – la semaine du 18 au 24 octobre – et le taux de syndromes pseudo-grippaux avait déjà chuté à un peu plus de 4,0% du 15 au 21 novembre cette année-là et a continué de baisser par la suite.

Bien que le COVID-19 et le virus respiratoire syncytial (RSV) soient inclus dans les données du réseau de surveillance des maladies apparentées à la grippe des CDC, l’agence a noté que “l’activité grippale saisonnière est élevée dans tout le pays” et a estimé qu'”il y a eu au moins 6,2 millions de maladies, 53 000 hospitalisations et 2 900 décès dus à la grippe » au cours de la saison 2022-23.