L’activité économique doit s’arrêter pour que les Jeux olympiques de Tokyo se poursuivent: étude

Une étude menée par deux professeurs de l’Université de Tokyo affirme que des restrictions strictes sur la circulation des personnes, y compris la cessation de l’activité économique, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques, pourraient réduire la propagation de Covid-19 à un niveau proche du même niveau si les deux événements devaient être annulés. .

Il y a eu des demandes d’annulation des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo par crainte de propager Covid-19. Mais l’étude indique que les Jeux peuvent continuer à condition que de sévères restrictions soient mises en œuvre.

«Si les mouvements de population lors des événements étaient limités à un niveau où toute activité économique cessait, le nombre de nouveaux cas quotidiens de Covid-19 atteindrait un pic de 842, selon les chercheurs», a déclaré un rapport du journal japonais Asahi Shimbun.

« Si les Jeux Olympiques et Paralympiques sont annulés, l’étude a mis le décompte quotidien de nouveaux cas à 822 à la mi-octobre (pic) », ajoute le rapport.

Taisuke Nakata, professeur agrégé de politique publique, et Daisuke Fujii, professeur adjoint d’économie au projet, ont déclaré que la surpopulation à Tokyo causerait beaucoup plus de nouveaux cas de Covid-19 que l’arrivée de plus de 100000 (un lakh) de l’étranger pour le deux événements.

Outre 15 000 athlètes, 78 000 officiels et travailleurs devraient arriver de l’étranger pour les Jeux olympiques (du 23 juillet au 8 août) et les Jeux paralympiques (du 24 août au 5 septembre).

« Ils (chercheurs) ont déclaré que la clé pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus est de freiner considérablement les mouvements de personnes en évitant de tenir des rassemblements publics et d’autres événements pendant les extravagances sportives », a ajouté le rapport.

