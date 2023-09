L’activité économique chinoise s’est encore affaiblie en septembre (China Beige Book)

Sheldon Cooper | Images SOPA | LightRocket via Getty Images

La Banque populaire de Chine est sous pression pour abaisser les taux d’intérêt et les taux de réserve des banques alors que la croissance vacille dans la deuxième économie mondiale.

Le léger rebond économique de la Chine semble s’être arrêté en septembre, les ventes au détail et le pouvoir de fixation des prix ainsi que la production manufacturière et la croissance des prêts étant plus faibles que ceux du mois précédent, selon l’enquête mensuelle China Beige Book publiée vendredi.

Ce revers va attiser les craintes d’une croissance anémique au troisième trimestre, augmentant ainsi les risques que la deuxième économie mondiale ne parvienne pas à atteindre l’objectif de croissance de 5 % fixé par le gouvernement central. Les économistes s’attendent toujours à ce que les données de septembre restent relativement faibles, la plupart des données pointant vers une nouvelle stabilisation du ralentissement.

Plusieurs indicateurs économiques du mois d’août ont souligné des signes naissants de stabilisation du ralentissement de l’économie chinoise. Les données officielles sur les ventes au détail et la production industrielle du mois dernier ont en fait dépassé les attentes, corroborant les signes encourageants d’autres données – des taux d’inflation à l’indice des directeurs d’achats, généralement considérés comme des indicateurs avancés.

« Les dépenses de détail ont ralenti [in September]. L’alimentation a connu le plus grand recul, à côté des produits de luxe », ont déclaré vendredi les administrateurs de l’enquête China Beige Book dans un communiqué. « Les dépenses de vengeance des services ont eu des résultats mitigés : les voyages ont augmenté à l’approche de la Fête de la Lune, mais les ventes ont fortement ralenti dans les entreprises et les chaînes d’hôtellerie. Restaurants. »

Les administrateurs du China Beige Book ont ​​déclaré que leurs conclusions de septembre étaient basées sur une enquête menée auprès de 1 330 entreprises, réparties à parts égales entre entreprises privées et publiques, mais comprenant un peu plus de grandes entreprises que de petites et moyennes entreprises.