L’activité du COVID-19 est en hausse selon le nouveau tableau de bord des maladies respiratoires du DOH

HONOLULU (HawaiiNewsNow) – Le ministère de la Santé surveille une augmentation des cas de COVID-19 à Hawaï.

Le nouveau système de suivi des maladies respiratoires du DOH montre que la positivité des tests est d’un peu plus de 9 %, soit un bond de plus de 6 % par rapport à la première semaine d’avril.

Les responsables affirment que le COVID-19 est actuellement au niveau d’activité jaune ou moyen, ce qui signifie que le virus circule à des niveaux plus élevés que prévu sur la base des tendances historiques. L’activité du COVID-19 augmente également.

La grippe et le RSV restent à des niveaux d’activité verts ou faibles. Dans l’ensemble, les maladies respiratoires aiguës se situent à un niveau moyen.

Le DOH encourage à se faire vacciner, à rester à la maison si vous vous sentez malade et à porter un masque en présence des autres.

« Le nouveau tableau de bord des maladies respiratoires fournit, en un seul endroit, un résumé de ce qui se passe avec plusieurs virus respiratoires majeurs qui contribuent aux maladies respiratoires à Hawai’i. Cela aide les gens à prendre des décisions éclairées concernant leur santé », a déclaré l’épidémiologiste d’État Sarah Kemble.

« Cette semaine, le tableau de bord montre que la positivité des tests COVID-19 est plus élevée que prévu et en augmentation et que les visites aux urgences et les admissions à l’hôpital pour COVID-19 augmentent également. Sur la base de ces informations, je vous recommande de vérifier si vous avez reçu le vaccin COVID-19 2023-24, et si ce n’est pas le cas, ou si vous êtes éligible pour une dose répétée, allez le chercher aujourd’hui.

Trouver le tableau de bord ici.

